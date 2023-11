Ehhez húst, hentesárut széles választékban találhattunk a piacon. Sokan is álltak sorban az új csarnok üzleteinél friss áruért. A régi csarnokban csak úgy roskadoztak az asztalok a gombától. – Nagyon szépek, frissek, kínálta a kalaposokat egy árus. Sokan válogattak az édes sütőtökök között, volt aki sült csemegeként fogyasztva használta fel, s olyan is, aki püréként köretet készít az őszi finomságból.

Egyre több standon találtunk szelíd gesztenyét és párját ritkította a piros alma, valamint a szilva is. Aki csak tehette feltankolta vitaminkészleteit, ehhez a friss, idénygyümölcsökön kívül jó árban álltak rendelkezésre déli gyümölcsök is.