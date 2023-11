Örökzöldek, operettek, kiváló hangulat, félretett botok az önkormányzat rendezvényén. Darányban másodszor tartottak idősek napi ünnepséget, százhuszonöt szépkorú részvételével.

Villányi László polgármester és Szászfalvi László, a térség ország­gyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. A művelődési ház színpadán a Pesti Kisszínház művészei mellett a nyugdíjas hölgykoszorúból verbuválódott, beöltözött alkalmi cigánytáncegyüttes is műsort adott. A vacsoránál a tányérok mellé került versidézet is dobott a hangulaton: „Múlt és jövő közt kik középen álltok, S kiket ez ünnep, mint ezüst halom, Emel magasra, honnan messzi láttok…”. A vidám táncos esten, – mely éjfélig tartott – a vérpezsdítő dallamok hatására az idősek egy kis időre megfeledkezve bajukról és fájdalmukról még a botokat is félretették.