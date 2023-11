– A telekméretet írták be a ház méretének, ez okozta a félreértést – derítette ki Simor Ákos polgármester, miután az országos média is élénken érdeklődött a hír után. – Az viszont felháborító, hogy utánajárás nélkül vonnak le téves információkból konzekvenciákat, és emiatt degradálták a falut.

Nágocs sokat fejlődött az utóbbi időszakban, tette hozzá. Felújították a faluházat, az óvodát, játszóudvart adtak át, most közösségi teret alakítanak ki, sorolta a polgármester, aki szerint szép és rendezett a falu. A focipályához vezető utat tavasszal elmosta az eső, ennek helyreállítására vis maior pályázatot nyújtottak be. Vannak építkezők és beköltözők a faluban, és nem olcsóbb az ingatlan, mint bárhol. Sőt az itt élőknek még drága is, mondta Alexandra, aki tősgyökeres nágocsi, és a kisfiával éppen fát fűrészelt az „ország legolcsóbb utcájában.”

Nágocs a magasból.

A szakértő sem tartja reálisnak, de a faluban több tízmilliós eladó ház is található

Csak egy kieső, külterületi utcában lévő, elhagyatott, lebontásra szoruló házért kérhetnek el ilyen kevés pénzt, mondta látatlanban Boldizsár Balázs, kaposvári ingatlanszakértő. Extrém olcsó ajánlatról van szó, ami nem jellemző a somogyi vidékre. A legelmaradottabb térségekben süllyedhetnek ugyan valamelyest az ingatlanárak, de még ott sincs 5 ezer forintos négyzetméterár, csak ha egy nagyon romos állapotú épületről van szó.

Kérésünkre utánanézett az internetes felületeken, és talált eladó nágocsi ingatlanokat 8 milliós vételártól egészen a 26, 29 és 35 millió forintos ajánlatig. Az olcsósági csúcstartó egyébként már nincs fent az interneten, a faluban többen úgy tudják, hogy az említett 5 millió forintos vételáron már megvették, de azóta sem lakik senki a házban.