A standoknál nem volt akkora tolongás, mint fizetés környékén, de azért annyira nem panaszkodtak az árusok. Kristóf Katalin szuloki őstermelőhöz is többen odaléptek és megcsodálták a zamatos paradicsomokat, a ropogós paprikákat, a frissen pucolt diót és a rostokban gazdag sütni való tököket is.

– A legnagyobb sláger most a tök, abból szerencsére sokat adunk el – mondta el lapunknak Kristóf Katalin. – Saját termesztésből készült, őrölt pirospaprikát is kínálunk negyed, fél és egy kilós kiszerelésben. Azt is nagyon szeretik a vásárlók – tette hozzá az őstermelő. A fűszerpaprika kilójáért 6000 forintot kértek el, a paradicsomért és a paprikáért 690, a sütni való tökért 450 forintot kellett fizetni.