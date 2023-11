Különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével vádol az ügyészség egy büntetett előéletű, az ötvenes éveiben járó férfit, aki Kaposvárra és Pécsre vitetett 1900 tonna olasz hulladékot. A vád szerint a férfi tíz év fegyházbüntetéséből szabadulva vállalkozni kezdett más nevén lévő, de ténylegesen általa irányított cégeken keresztül. Az egyik gazdasági társaságot a hulladékgazdálkodási hatóság ugyan nyilvántartásba vette, azonban hulladékgazdálkodási engedélyt nem adott ki. A vádlott ennek ellenére olasz vállaltokkal hulladékkezelési szerződéseket kötött, amelyekben jobbára műanyag, textil és papír hulladék Magyarországra történő szállítását vállalta. 2022 januárja és 2022 júliusa között több kamionnyi szemetet hozatott Pécsre és Kaposvárra Olaszországból. A szemetet a cégei által bérelt, lakóövezetek melletti telkeken helyezett el.

Az előző tárgyaláson nagy iratanyagot csatolt be az ügyvéd, ismertette hétfőn a a Kaposvári Járásbíróság bírája. Ebben szerepelt az olasz cégek beadványa, miszerint a hulladék nem tartalmaz emberre és környezetre veszélyes és káros anyagot. A vádlott név szerint megnevezte, hogy milyen olasz hulladékkereskedőkkel állt kapcsolatban, mert a cégekkel közvetítőkön keresztül kötött szerződést. Egy magánnyomozói jelentést is csatolt, hogy igazát bizonyítsa. A tárgyalásról több tanú is hiányzott, kiderült, hogy egyikük ellen hat körözés van érvényben.