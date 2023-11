Az adományozók segítségével már csaknem 7000 gyermek álmát váltotta valóra a Magyar Református Szeretetszolgálat az elmúlt években. A Kívánságlista elnevezésű programot 2019-ben hirdették meg, hogy a segítséget kérő gyerekek konkrét karácsonyi álmait valóra válthassák. A különböző korú fiatalok cipőt, ruhát, játékot, könyvet, sportszert és elektronikai eszközöket is kérnek az ünnepre, de van olyan kislány, akinek tisztálkodási csomagra lenne szüksége.

A gyerekek kívánságait a szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon lehet elolvasni, majd néhány kattintással valóra váltani. Az adományozók kétféleképpen teljesíthetik a fiatalok álmait. Megvásárolják az ajándékot és eljuttatják a Magyar Református Szeretetszolgálat irodájába, vagy a játék árát elutalják a szervezetnek, és az összegből az alapítvány munkatársai beszerzik a kívánságot. A vágyott ajándékot a szeretetszolgálat munkatársai eljuttatják majd a szülőknek, hogy ők adhassák át a karácsonyi meglepetéseket gyermekeiknek. Segíteni november 20-ig lehet.

Karsa Patrik, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársa lapunknak elmondta, a Kívánságlistával párhuzamosan másik két adománygyűjtést is indítottak. Az egyik a Szeretetdoboz elnevezésű, mellyel az adventi időszakban tartós élelmiszerekkel, valamint tisztító- és tisztálkodási szerekkel szeretnék segíteni a rászoruló családok és idősek mindennapjait. – Arra kérjük a segítőket, hogy legalább fél éves szavatossággal rendelkező tartós élelmiszerekkel támogassák a rászorulókat – mondta Karsa Patrik. – Cukorral, étolajjal, konzervvel, liszttel, száraz tésztákkal és kekszekkel is lehet segíteni. Külön megköszönjük, ha a felajánlók az adományozás során gondolnak az ételintoleranciával küzdőkre, és cukor- vagy gluténmentes termékeket is helyeznek a dobozba – emelte ki a kommunikációs munkatárs. A református szeretetszolgálat a Nyilas Misi Pakk cipősdoboz-akcióját is meghirdette. Ebben a programban a határon túli gyerekeknek is segíteni szeretnének új, vagy használt, de még jó állapotú játékokkal, könyvekkel, édességekkel, sapkával, sállal és kesztyűvel.

Fotó: Muzslay Péter

Nem engedik el a rászorulók kezét

A Katolikus Karitász hétfőn indította el adománygyűjtő programját. Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász igazgatója megkeresésünkre elmondta, az Angyalbatyu elnevezésű programban játékot, édességet gyűjtenek a gyerekeknek karácsonyra. A felajánlásokat december 15-ig várják. Hozzátette, a Szent Erzsébet-napi tartósélelmiszer-gyűjtést is meghirdetik majd, és egy jótékonysági bált is szerveznek november 18-án, melynek bevételéből és a felajánlásokból a rászoruló családokat szeretnék támogatni. Az Ökumenikus Segélyszervezet 28. alkalommal hirdeti meg az adventi adománygyűjtést, mely mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált. Az akcióhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal, a segelyszervezet.hu oldalon pedig nagyobb adományokkal lehet csatlakozni azért, hogy ételt, otthont és esélyt adjanak a rászorulóknak.