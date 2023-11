– Az első napon két forduló volt, ahol mangó és mogyoró íz közül választhattunk. Az elérhető 55 pontból 49-t kaptunk, mondta Papp Balázs, a cukrászda egyik tulajdonosa. Ez elegendő volt arra, hogy a legmagasabb pontszámmal jussannak döntőbe. Másnap a zsűri azonban nem az ő kreációját találta a legjobbnak. – A mezőnyben olyan kollégákkal versenyeztünk, akik már világbajnokságot is nyertek, mondta Papp Balázs a Gelato Grand Prix budapesti versenyéről.

A neves olasz szaklap több országban szervez megmérettetéseket, az idén először hirdették meg a magyarországit. Ezen szerepelt a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó, valamint a szintén balatonmáriai Florida Fagyizó is. Eperfagyi kategóriában mérték össze tudásukat, holtversenyben Somodi János és ifjabb Pál­fi Attila holtversenyben második lett. A döntőbe továbbjutóknak eperfagy­laltot kellett készíteniük, amelyet szintén a hat tagú olasz zsűri kóstolt. A versenyzők léfagyit vittek a versenyre, azt előre be kellett keverni és ott fagyasztották, ezért díszítés nem is került rá, a Gelato Grand Prix-n csak az íz számított.

A Florida Fagyizóban már többször elkészítették az év balatoni fagyiját. Az idei évben itt készült az Év fagylaltja. A sütőtökös mandula kreációt dió variációkkal a héten mutatták be. A Grand Prix Gelato fődíját a nagykanizsai Da Crema Fagyizó vitte el.

Fotó: MW