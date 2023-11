Nemes gesztus a gazdáktól, hogy gabonájukkal ezúttal is önzetlenül támogatták a Kárpát-medence magyarságát, s a felajánlott lisztből a vármegyében működő szociális és gyermekvédelmi intézményeknek is juttattak. A nemes cselekedet nem maradt visszhangtalan: a nagybajomi Kékmadár Gyermekotthon lakói versben, dalban, prózában fogalmazták meg köszönetüket, s ajándék könyvjelzővel és mézeskaláccsal lepték meg a vendégeket. Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke fontosnak tartotta kiemelni: innen, Somogyból genetikailag érintetlen, egészséges búza került a közösbe, mert a gazdák azt vallják, hogy a minőség mindenekfelett.

A fogyasztó is erre törekszik, ám sokáig fontolgatja az ár-érték arányt, míg kosarába kerül a kiválasztott termék. A minőséggel nincs mindenki tisztában, az ellenőrök jegyzőkönyveiben olykor érdekes tények látnak napvilágot, de a különféle érdekek-ellenérdekek harca is elbizonytalanít bennünket. Gondolok a zsír-olaj, a tönköly és a fehér kenyér, a mangalica és a házisertés húsa körüli vitákra, de említhetném a tojás és a koleszterin viadalát is. Ember legyen a talpán, aki szeretne tisztán látni. Pedig kellene. Számos termék kapcsán így van ez, amelyek jótékony hatásáról ódákat zengenek a hirdetésekben és a közbeszédben, miközben néhány tudós úgy gondolja: egy másik termékben jóval több a szervezet számára hasznos vitamin és ásványi anyag, mint az éppen reklámozottban… Az átlagfogyasztó eltéved az információtengerben, így nem árt körültekintőnek lenni a mindennapi betevő kapcsán (is). Főleg, hogy 100 magyar ember közül 10 cukorbeteg, ám számuk ennél is több, mivel a „néma gyilkos” jelenlétét sokaknál még nem mutatták ki. Hazánkban 1,1 millió felnőtt és több mint 5000 gyerek élt 2019-ben cukorbetegséggel, s a felnőttkorosztályban az utóbbi 20 évben megduplázódott a 100 lakosra jutó diabéteszesek száma. Nem árt hát az óvatosság. Az anomáliákra figyelmeztetőknek pedig missziója, hogy megkongassák a vészharangot. Mindannyiunkért.