A gyerekek nagyon gazdag fantáziával és belső képi világgal rendelkeznek, és szeretnek kreatívkodni. Azt gondoljuk, hogy ha a kötelező olvasmányok feldolgozását összekapcsoljuk azokkal a tevékenységekkel, amelyeket szívesen végeznek, pozitív élményhez jutnak, érthetőbbé válik számukra a történet és a csodálatos szókics is. Arról nem is beszélve, hogy ha az iskola többi diákja is látja a munkánkat, kedvet kap hasonló dolgok készítéséhez, és talán a kötelezően elolvasandó könyvekhez is közelebb kerülnek.