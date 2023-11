Versenyt futnak a bankok a bűnözőkkel, egyre nő a tét. Az Erste saját monitoring rendszerével már a csalások 90 százalékát meg tudja előzni, ám az ügyfelek vesztesége így is többszöröse a tavalyinak a harmadik negyedévben. A módszerek mindkét oldalon finomodnak. Az Erste folyamatosan fejleszti kiberbiztonsági rendszereit, és közben igyekszik felkészíteni ügyfeleit a veszélyekre: közösen hatékonyabban vehetik fel a harcot a bűnözőkkel szemben.

A Black Friday nem csak azoknak kedvez, akik az akciós ajánlatokat keresik, hanem a csalóknak is. Jelentősen nő az e-kereskedelmi forgalom Magyarországon, az év végén különösen. Egyre többen szerzik be internetről a karácsonyi ajándékokat, és sokan használják ki a Black Friday-hez kapcsolódó kedvezményeket is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai internetes- és csomagküldő forgalom a korábbi hónapok átlagának másfélszeresére ugrik novemberben és decemberben. Ilyenkor a csalók is aktívabbak lehetnek, akik a vásárlási lázat kihasználva igyekezhetnek megszerezni az adatainkat és megpróbálhatják lenyúlni a pénzünket.

Ugrásszerűen nőtt meg idén a pénzügyi csalások, adathalász támadások, internetes és telefonos visszaélések száma és mértéke. A csalók ma már mindenkit elérnek: nem csak a tapasztalatlanok esnek áldozatul, a felkészült profiknak is résen kell lenni. „Az áldozatok egyaránt megtalálhatóak az átlag ügyfelek között, a prémium- és privátbanki szegmensben is, ahogyan a vállalati számlák is célpontok lettek, így a megelőzés és tudatosítás fontossága is megnőtt” – mondta el az Erste sajtótájékoztatóján Harmati László, a bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

A módszerek egyre kifinomultabbak, mindkét oldalon. Az Erste folyamatosan fejleszti monitoring tevékenységét, amelynek köszönhetően a harmadik negyedévben összesen 4,4 milliárd forint ellopását akadályozta meg, ami majdnem a háromszorosa az első negyedéves összegnek. Az Erste immáron a csalások 90 százalékát ki tudja szűrni. Az okozott károk összértéke a próbálkozások számának jelentős emelkedése miatt azonban még így is többszöröse az elmúlt évinek.

Az Erste adatai szerint leggyakrabban a középkorú budapesti nők válnak visszaélés áldozatává: valószínűleg azért, mert nagyobb arányban vannak jelen azokon az online értékesítési platformokon, amelyeket sok, adathalászattal foglalkozó bűnöző is előszeretettel használ. A kárösszeget tekintve ugyanakkor a középkorú budapesti férfiak állnak a legrosszabbul, az ő zsebükből húzzák ki a legtöbb pénzt a csalók. Megelőzési szempontból nagyobb odafigyelést igényel az idősebb korosztály is (60+ évesek), míg a fiatal felnőttek (20-30 évesek) „pénzügyi immunrendszere” ellenállóbbnak tűnik a csalásokkal, visszaélésekkel szemben.

A bankkártyás visszaélések egyik ismert módszere a hamis weboldal, amely például egy ismert cipőmárkára rákeresve bukkan elő a találatok között első helyen, annak a webshopjához megszólalásig hasonlít, csak egyetlen betű hiányzik mondjuk a cég nevéből a böngészőben. A gyanútlan ügyfél, amikor ilyen oldalon vásárol, olyanoknak adja meg az adatait, akiknek nem kellene – és sokszor automatikusan engedélyezi is a banknál a tranzakciót (amelyben lehet, hogy sokkal nagyobb összeget emelnek le számlájáról, mint amennyit eredetileg gondolt fizetni.)

Ezért kell minden esetben ellenőrizni a banki jóváhagyó üzenet tartalmát, és megnézni, mi van benne, valóban vásárlásról van szó, valóban akkora összegről, mint amennyit költeni szeretnénk, és az kapja a pénzt, akinek tényleg szánjuk.

Egy másik Erste ügyfelet például úgy próbálták átverni, hogy miután megszerezték egyes pénzügyi adatait, magukat banki alkalmazottnak kiadva felhívták, hogy gyanús tevékenységet látnak a számláján. Az álügyintéző kérte az ügyfelet, hogy telepítsen egy alkalmazást a telefonjára és számítógépére (például az Anydesket), hogy lépésről lépésre segíthessen abban, hogy megakadályozzák a csalást. A bank ilyet soha nem kér, de a gyanútlan ügyfél engedelmeskedett a csalóknak. Ezzel lehetővé tette, hogy a bűnözők láthassák, ő milyen kódokkal lép be a George Appra, majd teljesen átvegyék az uralmat a mobilja felett. Így hiába a kétlépcsős hitelesítés, az áldozat csak nézte, hogyan szolgálják ki magukat a bűnözők az ő számlájáról és utalják maguknak a pénzt, több részletben. Az Erste csaláskezelő csapata azért mintegy hatmillió forintot megmentett ez esetben is abból, amit ügyfelünk számlájáról akartak elvinni a csalók.

Az Erste igyekszik tanácsokkal segíteni az ügyfeleket abban, hogyan védekezhetnek a csalások ellen.

Az Erste tanácsai – Három alap dolog, amire mindenképp figyelj!

Ami csak a tiéd, maradjon is így! Banki adataid, mint a felhasználóneved, e-csatorna azonosítód, bankkártyád PIN-kódja vagy éppen CVV/CVC számod csak a tiéd. Maradjon is így, ne oszd meg senkivel!

Járj nyitott szemmel a webshopokban! Csak ott vásárolj, aminek a címe https-sel kezdődik, szerepel a cégjegyzékben, és jó, ha a webcímet te magad gépeled be a böngészőbe. Vigyázz, mert hirdetésekben és keresési találatokban is belefuthatsz hamis, csalók által létrehozott webshopokba!

Óvatosan a linkekkel! Online rendeltél és várod a futárt? A csalók gyakran írnak a Magyar Posta vagy futárszolgálatok nevében, és jellemzően linket találsz a levélben vagy SMS-ben, amivel adatokat vagy valamilyen díj fizetését kérik tőled. Soha ne kattints ezekre, és ne adj meg semmilyen adatot! Ha szeretnéd látni, hol jár a csomagod, inkább a közvetlenül keresd fel a futárszolgálat weboldalát!

Mit tegyél, ha mégis csalás áldozata lettél?

· Azonnal hívd a bankod ügyfélszolgálatát!