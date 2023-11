Az akcióhoz öt város kulturális intézménye is csatlakozott, akik segítenek elkészíteni az adventi játszóházakban a tűzoltóknak szánt karácsonyfadíszeket. Felhívásukban azt tették közzé, ha Ön is hálás a tűzoltóknak, mert megmentették az életét és így a családja körében ünnepelheti a karácsonyt, vagy az otthonát óvták meg a tűz pusztításától, írja az üzenetét egy díszgömbre. Emlékeztessék ezek a díszek a karácsonykor is szolgálatot teljesítő tűzoltókat arra, milyen óriási szükség van a munkájukra. A kezdeményezéshez a siófoki könyvtár, a marcali múzeum, a kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ, a nagyatádi kulturális központ, a barcsi művelődési központ is csatlakozott. Az otthon elkészített díszeket a lakóhelyhez legközelebbi tűzoltóságon is leadhatóak.