Merthogy bármennyire is tiltakozunk az ünnep ilyesfajta torzítása miatt, azért csak ezt csináljuk, úgy száz éve. Az már a modern kor hozadéka, hogy sokan természetesen ekkor sem mozdulnak ki otthonukból, inkább megvesznek mindent az interneten. Kényelmes, gyors, és nem is különösebben fárasztó. Tudják ezt a különböző csomagküldő szolgálatok is, így aztán, mint a kutyát bolhával, Somogyot is megszórták automatával. Mert azt már az előző években megtapasztalták, hogy a rendelési kedv így év végéhez közeledve olyan magasan jár, amit bizony ember nem tud kiszolgálni. Pláne, hogy a türelmünk is kámforként szertefoszlik karácsony közeledtével.

A csomagok, és úgy nagyjából minden küldemény kiszállítása egykor monopólium volt országunkban. Aztán, hogy a rugalmatlan üzletpolitika, vagy a mindent elsöprő igény hívta életre a számtalan szállító céget, talán sosem fogjuk megtudni. De hogy nyertünk rajta, az egészen biztos. És nem csupán azt, hogy tényleg a legrövidebb időn belül megkapjuk a csomagot, hanem egy újfajta mentalitást is. Már egy ideje a fuvaros van értünk, nem mi érte és a cégéért. A társaságok többsége tudja, hogy az ember napközben dolgozik, ám mégis képesek a kiszállításra, gyakorlatilag mindenáron.

Az egyik legnagyobb szállítócég vezetője mondta egy interjúban nemrégiben, hogy ők soha nem kötelezték a sofőrjeiket, hogy felhívják a címzettet. Csak azt kérik tőlük, hogy a csomag legyen átadva. Hogy ezt hogyan oldják meg, a kreativitásukra bízzák. Életszerű, működőképes észjárás ez, ami ha a mi elvárásainkra is átterjed, akkor boldog csomagváróidők jönnek. Már egy ideje a fuvaros van értünk, nem mi érte és a cégért.