Próbáljuk mindenki örömére rendben tartani a kertet – mondta az eseményen Hárs Ferencné. – Szeretjük a szépet, ez jót tesz a léleknek. Sok embernek tudom ajánlani a kertészkedést, mert az ottani munka nagyon sokat segít a testnek is. Kint vagyunk a szabadban, naponta foglalkozunk a növényzettel tavasztól egészen a fagyokig. A színes rózsák még most is „pislákolnak” a kertben – tette hozzá Hárs Ferencné.

A Virágos ház kategóriában Haszonicsné Kisgyörgy Mária végzett az első, Baracskai Eszter a második, míg a Temesvár Utcai Tagóvoda a harmadik helyen. A Virágos erkélyek közül Farkas Teréz és Balogh Csaba lett a győztes Kis-Bankné Kondákor Marianna és Koncsik Józsefné előtt.

Farkas Teréz érdeklődésünkre elmondta, családjával először pályáztak a versenyre, ezért külön öröm számukra, hogy rögtön győzelemmel mutatkoztak be. – A sok virágnak és a természet szeretetünknek is köszönhető, hogy nekünk ítélték oda az egyik első helyet – mondta. – Annak ellenére, hogy társasházban lakunk a függőfolyosó lehetővé teszi, hogy egy kicsit nagyobb terünk legyünk a kertészkedéshez. Gyakorlatilag nincsen üres hely már annyi növényt gondozunk. A kertünkben van egy kerek láda is, melyben virágok vannak. Azzal kizárólag öt éves kislányunk foglalkozik – tette hozzá Farkas Teréz.