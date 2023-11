A helyi kultúrházban megtartott rendezvényen Porkoláb Lászlóné elnök tekintett vissza az év legfőbb történéseire, kiemelten is szólva a baranyai Birjánban októberben lezajlott nagyasszonyi díjátadóról.Elmondta, hogy a településen nyolcan, név szerint a pécsi Bodnár Lászlóné, a csurgói Juhainé Bogár Gizella, az illocskai Juhos Józsefrné, a hetesi Keczeli Jánosné, a kaposvári Miklai Lajosné, a birjáni Novreczkyné Hobor Magdolna, a bodrogi Suskovicsné Fehér Andrea, valamint a gyékényesi Szilágyi Istvánné vehette át az országosan is egyedülálló, nagyasszonyi titulust igazoló oklevelet és emlékplakettet, valamint az ezzel járó kitűzőt.

Közülük hárman a patalomi rendezvényen is ott voltak. Az új tagokkal immár közel százötvenre emelkedett a somogyiból nemzetközivé bővült szervezet létszáma, huszonegyen a határainkon túlról kerültek az egyesületbe. Ezzel kapcsolatban az elnöktől megtudtuk, hogy újabb külhoni jelöltekre is érkeztek javaslatok, számukra azonban már csak jövőre kerülhet sor díjátadásra. Porkoláb Lászlóné lapunknak arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint valamennyien nagy elismerésnek tartják és büszkék a nagyasszonyi címre, amelyet az ellenszolgáltatás nélkül, gyakran egy életen át önzetlenül végzett közösségi munkáért, valamint a régi értékek megőrzéséért érdemeltek ki. Éppen ezért a kitüntetések átadásának is mindenkor megadták a módját, mint ahogy a birjáni rendezvény is méltó volt a mozgalom szellemiségéhez.

A színvonalas díjátadón nagy szerepe volt a lebonyolításban immár második alkalommal szerepet vállaló helyieknek és a vendéglátás költségeit is álló önkormányzatnak. A korábbi visszajelzések alapján az eseménynek helyt adó települések, így a birjáni is nagy megtiszteltetésnek tartották, hogy náluk kerülhetett sor az ünnepségre. Az elnök büszke a kapcsolataikra is, akik között országos képviselők is vannak, és szót ejtett a megyei nyugdíjasszövetséggel az utóbbi időben egyre tartalmasabbá vált együttműködésről is. Ennek megerősítésére Patalomban a nagyasszonyi mozgalom tizenöt évéről szóló kötetet adott át Stikel Jánosnak. Mivel a két szervezetben komoly átfedések vannak, a jövőre vonatkozóan megállapodtak, hogy az eddiginél jobban összehangolják a programjaikat. A nagyasszonyok elnöke a csurgói előadóművészeknek, a Decsi fivéreknek is megköszönte, hogy már több alkalommal is anyagi juttatás nélkül szolgáltattak műsort az egyesület rendezvényén, mint ahogy a nosztalgia-összeállításukkal ezúttal is elvarázsolták a közönséget.

A beszámoló további részéből kiderült, hogy az egyesület már a megalakulástól kezdve egész évben változatos tevékenységeket is kínált a nagyasszonyoknak: többek között meghívásoknak tettek eleget és rendszeresen kirándultak, gyakran megfordulva külföldön is. A programokban azonban a nagy területi szétszórtság miatt főleg a somogyiak tudtak részt venni, akik az évek során igazi közösséggé kovácsolódtak.

– A legfontosabb számunkra mégis az volt, hogy a kitüntetésekkel erkölcsileg elismertük a kiemelkedő társadalmi munkát, a díjátadókkal pedig remélhetőleg örökre szóló élmény is szereztünk a nagyasszonyainknak. A többi már csak ráadás volt- húzta alá Porkoláb Lászlóné, aki családi okok és a magas kora miatt már egyre kevésbé tud a szervezésben részt venni és már a lemondását is többször felvetette, azonban a tagság egyelőre nem engedi. Mivel még nincs kijelölt utód, csak remélni lehet, hogy az esetleges távozásával lesz aki átvegye a stafétát. A rendezvény hivatalos részének lezárását megvendégelés követte, majd Pásti Zoltán hangulatos zenéjére még jó ideig együtt maradt a társaság.