A hordozható hangfalak definíciója az elmúlt időszakban igencsak megváltozott. Már nem csak a mini hangfalak tartoznak ebbe az osztályba, hanem az úgynevezett party hangfalak is. A hordozható hangfalak között egyre több a vízálló és ütésálló Bluetooth hangszóró, amelyek bírják a gyűrődést és minden körülmények között lehetővé teszik a zenehallgatást. Az ikonikus JBL Boombox is ebbe a kategóriába tartozik. Habár sok hordozható hangfal rendelkezik memóriakártya nyílással, még mindig leggyakrabban telefonhoz csatlakoztatjuk őket.

Telefonhoz ajánlott hangszórók

Kompakt aktív akkumulátoros (elemes) hangsugárzók vezeték nélküli kapcsolattal, Bluetooth-on keresztül, néha NFC párosítással. A legtöbb esetben a hangfal része egy 3,5 mm-es vonalbemenet is, hogy kábellel bármilyen hangforrást csatlakoztathassunk. Egyéb hasznos funkciók közé tartozik az SD-kártyahely, a beépített FM rádió és a víz-, illetve porállóság. Az okostelefonokhoz való hangszórók akkumulátorának töltése többnyire az USB csatlakozón keresztül történik, így akár a mobiltelefon/tablet töltője is használható hozzá.

Ebbe a kategóriába a kis, maximum 5-600 grammos hangfalak is beletartoznak; segítségükkel kialakítható egy nagyon mobilis hangrendszer, amely tehermentesíti a telefon hangszóróit és jobb zenei élmény érhető el velük. A kis hangfalak előnye, hogy aránylag hosszabb üzemidőre képesek, mint a mini hangfalak.

A telefonos mini hangfalak igazi zsebmegoldások, súlyuk nem haladja meg a negyed kilót, teljesítményük 5 W körüli. Több ilyen típusú mini hangszóró praktikus füllel rendelkezik, amivel hátizsákra, bicikli kormányra illeszthetők. A gyártók többsége különböző színváltozatokat is kínál, így lesznek a mini hangfalak divatos kiegészítők. A JBL GO sorozat például tucatnyi színárnyalatot kínál.

Vezeték nélküli hangszórók

Aktív hangszórók a mobiltelefonokon, táblagépeken és laptopokon található hangfájlok közvetlen hallgatására, Bluetooth kapcsolaton keresztül vagy streaming formájában az otthoni hálózati zenei szolgáltatásokról (pl. Spotify) és a Wi-Fi-n keresztül fogható internetes rádiókról. A WiFi csatlakozási lehetőségeket különösen otthoni használatra tervezték, nem pedig mindennapos iskolai vagy munkahelyi használatra.

A jelenlegi hangfalak mintegy háromnegyede rendelkezik Bluetooth modullal. Találunk köztük TV-hez optimalizált modelleket is, de még a professzionális használatra szánt zenekari hangfalak is igyekeznek kiaknázni a Bluetooth nyújtotta lehetőségeket. Egy Bluetooth hangszóró akkor ragyog igazán, ha egy alkalmazás segítségével kezelhető és finomhangolható.

Retró érzésnek tűnhet, de az FM rádióval ellátott Bluetooth hangszórók még mindig népszerűek. Nincs szükség mobilnetre, memóriakártyákra, de még telefonra sem, elég ismerni a kedvenc rádióadónk frekvenciáját. A Bluetooth rádiós hangfalak zöme már integrált antennával rendelkezik, a legjobb modelleken pedig több adó is elmenthető.

Hordozható hangfalak

A Bluetooth technológia térhódításával az összes ilyen technológiájú hangszóró hordozható hangfalnak tekinthető. A hordozható jelző inkább azokra az eszközökre jellemző, amelyek rendelkeznek beépített akkumulátorral, tehát nincs szükség hálózati csatlakozóra, a mini hangfalaktól a kerekeken guruló party hangfalakig.

A party hangszórók hatékony aktív hangszórók beltéri és kültéri ünnepségekhez. Beépített akkumulátorról vagy tápkábelről kapják az energiát. Zeneforrásként használhatók az USB pendrive-ok és memóriakártyák, vannak analóg bemeneteik és támogatják a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. Többnyire mikrofon- és hangszerbemeneteket is tartalmaznak. Gyakran rendelkeznek megerősített alvázzal, és néha megnövelt por- és vízállósággal is büszkélkedhetnek, sőt, kihúzható fogantyúk és a kerekek teszik könnyebbé teszik a velük való munkát.

A karaoke hangfalak esetében is fontos a több típusú bemenet, hogy tudjunk csatlakoztatni több hangforrást. A prémium karaoke hangfalak párban érkeznek és tartalmaznak egy integrált keverőt hangszínszabályzással és természetesen erősítőt is. Csupán mikrofont kell pluszban vennünk és indulhat a karaoke buli! A közös éneklések érdekében jó, ha a karaoke hangfal több mikrofonbemenettel is rendelkezik.

OTTHONI HANGSZÓRÓK AKÁR HIFI MINŐSÉGBEN

Egy otthoni audiofil hangrendszer felállításánál még nem szempont a vezeték nélküli technológia. Azonban, ha otthoni zenehallgatásról, hangosításról van szó, a HiFi hangfalak nem az egyetlen létező megoldás. Folyamatosan bővül a dizájnos otthoni hangfalak kínálata és előtérbe kerülnek az okos többszobás hangfalrendszerek is.

Multiroom rendszerek

A multiroom, vagyis a többszobás rendszerekkel közvetlenül a telefonról vagy a táblagép kijelzőjéről vezérelhető a ház teljes lejátszása. Az egyes egységek nem feltétlenül kell, hogy beépített hangszórókkal rendelkezzenek, tartalmazhatnak csak erősítőt a passzív hangszórók csatlakoztatásához vagy sztereó analóg kimenetet a külső erősítőhöz való csatlakoztatáshoz. A multiroom rendszerek a zenei szolgáltatások (Spotify, Deezer, stb), internetes rádiók (vTuner) vagy a háztartási/vállalati WiFi/LAN hálózaton keresztül szolgáltatott zenei streamekat is továbbítani tudják.

Egy alkalmazás segítségével tökéletesen hangolhatók a multiroom rendszer hangfalai; elérhető, hogy különböző szobákban különböző zeneszámok szóljanak, különböző hangerővel. Az ilyen smart megoldásokkal szorosan összefüggenek a különböző hangasszisztensek is, amelyek támogatják a hangvezérlést.

TV hangfalak

Aktív többcsatornás házimozi rendszerek és soundbarok (hangprojektorok). A televíziókhoz leggyakrabban HDMI vagy optikai/koaxiális kábellel csatlakoznak. Gyakran tartalmaznak egy vezeték nélküli Bluetooth/WiFi adaptert a telefonok, tabletek, laptopok és otthoni hálózatok hangjának lejátszására. Vezeték nélküli távirányítójuk van, de néha támogatják a TV távvezérlőjének hangerőszabályozását is (ha ugyanahhoz a TV-készülék márkához csatlakozik).

PC hangszórók

Aktív hangsugárzók, amelyek általában csak egy hangforrás bemeneteit tudják feldolgozni. A leggyakoribb konfigurációk a 2.0, 2.1 és az 5.1 (az első szám jelzi a közép hangsugárzók számát, a pont utáni szám a mélynyomó jelenlétét mutatja). Néha extra fejhallgató-kimenet és további MP3-lejátszóhoz/mobiltelefonhoz használható 3,5 mm-es jack bemenet is található a hangfal dobozán. A hangerő szabályozásához a potenciaméter közvetlenül a hangszóró testén vagy a kábelen van elhelyezve, és kivételes esetben akár vezeték nélküli távirányítóval is rendelkezhet.

Hi-Fi hangszórók (hangfalak)

Többnyire passzív hangszórók, amiket egy erősítőhöz vagy vevőkészülékhez kell csatlakoztatni, sok esetben a Hi-Fi hangszóró jelölést használják rájuk. Ez különösen akkor igaz, ha magasabb színvonalat, intenzitást és hangdinamikát nyújtanak. Egy csoportba foglalják a sztereó hangszórókat, az aktív mélynyomókat és a prémium 5.0 / 5.1 csatornás házimozi-rendszereket.

Fotók: ALZA

forrás: likebalaton.hu