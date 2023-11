– A tenyészszemle az a vizsga, ami a tenyésztésbe vonáshoz szükséges. Nevezhetnénk tenyészalkalmassági vizsgának is – mondta el kérdésünkre Tratnyek Péter, a kutyaiskola vezetője. – A tenyészszemlére jelentkezés előtt szükséges volt könyök és csípő diszplázia szűrésen átesnie a kutyának, amelynek A1, A2, vagy A3 minősítésűnek kell lennie a tenyésztésbe vonáshoz. Maga a német juhászkutya tenyészszemle egy őrző-védő munkával kezdődik, ahol a kutya és gazdája egy úgynevezett fürkészsátor felé közelít láb mellett követésben, majd amikor körülbelül 5 méter távolságban vannak, a segéd kitámad és a kutyának önállóan, egy biztos fogással hárítania kell, majd a gazda parancsára eresztenie kell. Ezt egy úgynevezett bátorságpróba, vagy szembetámadás követi, ami úgy néz ki, hogy a kutya és gazdája egyhelyben állnak, a kutya bal láb mellett ül, a segéd pedig körülbelül 20-30 méter távolságból kiabálással fenyegeti őket, a gazda pedig fogásra küldi kutyáját.

Németjuhász tenyészszemle a Tratnyek Dogsportnál



A szemle következő lépése a lövés közömbösség vizsgálata volt, ahol a kutyák felsorakoznak egymás mellé és startpisztollyal három lövést adtak le a levegőbe. A kutyák nem ijedhettek meg, nem mutathattak félelmet a lövéstől. A szemlén részt vevő kutyák erre a feladatra is nagyon jól fel voltak készülve, meg sem rettentek.

– Ezt követően küllembírálat következik, ahol megmérik a kutya magasságát, megvizsgálják a fogazatának teljességét, záródását – folytatta Tratnyek Péter. Kan kutyáknál a herék meglétét és egy teljes leírást kap a gazda, kutyájának küllemi adottságairól.

A szemlén a bíró minden esetben szigorú, de igazságos volt. Az őrző-védő munka során az ösztönöket, a megragadást és a terhelhetőséget vizsgálta. A küllem bírálatnál a fajtasztenderdben meghatározott jegyeknek kell megfelelnie a kutyának, de fontos szempont volt, hogy ebben a helyzetben se mutasson agressziót a kutya, mert az kizárással járt volna.

– A jó németjuhász agilis, rettenthetetlen, tiszta fejű és az ember legjobb barátja – jellemezte a fajtát röviden a kutyaiskola vezetője. – Hű társ a hétvégi kirándulásokon, a családi összejöveteleken és a kiképző pályán is. A rendezvényünkön öt kutya mérettette meg magát, ebből három tenyészszemléző és két körungozó volt, utóbbiak azok, akik már munkavizsgával rendelkeznek. A tenyészszemlén minden kutya sikeres vizsgát tett.

Tratnyek Péter elmondta azt is, hogy 2024-ben két tenyészszemlét is tartanak majd. Egyiket tavasszal, április végén, másikat pedig ősszel, október végén. Mindemellett terveznek még tavasszal és ősszel munkavizsgát is.