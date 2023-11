Nyílt napot rendeztek a Kinizsi Pál élelmiszeripari technikum és szakképzőiskolában, csaknem 80 pályaválasztás előtt álló hetedik és nyolcadik osztályos diák kereste fel a programot. A kamaszok ízelítőt kaptak a pék és az édességkészítő szakmából, így a bonbongyártás rejtelmeit is megismerhették. Papné Szabó Ibolya igazgató azt mondta: a laboratóriumban zajló munkába is bepillantást nyertek az érdeklődők, akik között kaposvári, nagybajomi, taszári is volt. Legközelebb november 24-én tartanak nyílt napot.