Az elmúlt héten harmincegy baba született a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti ostztályán. Nem is volt olyan nap ezen a héten, hogy ne segítettek volna világra legalább egy újszülöttet az egészségügyi szakemberek. A legkevesebb gyermek október 28-án született, akkor ugyanis csak egy bébi sírt fel először a kórházban, míg a legtöbben október 30-án született. Egy nap alatt tíz csöppség érkezett a világra a kaposvári kórházban.

Ezen a héten a legnagyobb baba a kis Bálint volt, aki 4090 grammal és 56 centiméteresen született. Míg a legkisebb súllyal Merse született, aki 2200 grammal jött a világra és 46 centiméteres hosszal. A lányok voltak többségben ezekben a napokban, hiszen egy hét alatt 21 kislánnyal gyarapodott a megye lakossága és 9 kisfiú született.

Többségében hagyományos neveket választottak a szülők gyermekeiknek így Csenge, Emese, Róza, Kamilla, Nóra és Dóra nevet is kaptak az újszülöttek. Két kisfiút Dominiknak neveztek el szüleik, de népszerű volt az Emma név is. Természetesen most is voltak különleges, vagy nem annyira ismert nevet kapó bébik, így a régi magyar, örmény eredetű Merse nevet is megkapta egy baba, de az arab-bosnyák eredetű Zejna nevet is választották szülők kislányuknak, ahogyan a népszerű Laurentet is kapta egy kisfiú.