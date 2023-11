Alig másfél hónap alatt több mint ötezren regisztráltak a Magyar Klímacsereprogramra, és cserélhetik le támogatással elavult eszközeiket modern, négy évszakos klímaberendezésekre. A programban darabszámtól és teljesítménytől függően 30–150 ezer forintot fizetnek az elavult berendezésekért a regisztrálóknak, és a már nem használt eszközöket ingyenesen el is szállítják ártalmatlanításra.

Medgyesi Tamás, a programot indító Polar Klíma szakértőjének tájékoztatása szerint az érdeklődések jelenlegi szintje mellett év végére kimerülhet a 150 millió forintos keretösszeg. Számításaik szerint a program 5 millió kWh áramfogyasztás-megtakarítást érhet el, amennyiben teljeskörűen felhasználják a keretet.

Ez még a legolcsóbb kedvezményes lakossági áramtarifával számolva is évi 180 millió forintos megtakarítást jelent a magyar családoknak. A lakossági piaci árral kalkulálva azonban már 350 millió forint költségcsökkenés adódik. A program hatása országos szinten is kimutatható: a Központi Statisztikai Hivatal 2022-es adatai szerint az éves 5,3 milliárd kWh-s lakossági áramfogyasztást 0,1 százalékkal csökkenti majd, ha a programot teljes egészében kihasználják. Így nemcsak a lakosság áramköltségeiben, de az üvegházhatású gázok mérséklésében is közrejátszik a Magyar Klímacsereprogram.

A korszerű, négy évszakos klímaberendezések ugyanis sokkal kevesebb villamos energiát fogyasztanak. Nemcsak a korábbi készülékekhez képest lehet rezsicsökkentést elérni, de a legtöbb háztartásban használt földgázos központi fűtésnél is takarékosabb lehet a meleget előállítani. Még a legkedvezőbb lakossági gáz- és áramtarifákkal számolva is negyedével kedvezőbb egy A+ kategóriás klímaberendezéssel fűteni, mint földgázzal. A hőszivattyúként működő modern klímákra elérhető a kedvezményes H tarifa is a fűtési időszakra, amivel a földgázos fűtési költségek akár fele is megtakarítható.

Sikeres nemzetközi tapasztalatok

Nem csak Magyarországon ismerték fel a klímacserével elérhető áramfogyasztás-csökkentésben rejlő lehetőséget. Görögországban akár 710 eurót kaphatnak készülékenként a modern készülékre váltók egy 150 millió eurós állami program keretében. A várakozások szerint 380 ezer háztartás vesz majd részt a programban, évi 150–300 euróval csökkentve a családok villanyszámláját.

Mivel hűtéskor a modern klímák az elavultakhoz képest közel 40 százalékkal kevesebb villamos áramot használnak, lecserélésüknek már a lakossági áramfogyasztásban is észrevehető hatása van. Görögországban úgy számolnak, hogy évi 209 millió kWh-val csökken az áramfogyasztás, évi 120 ezer tonnával pedig a szén-dioxid-kibocsátás. Ez igen jelentős mennyiség, mivel a magyarországi háztartási villamosenergia-felhasználás két százalékának felel meg.

„A Magyar Klímacsereprogram eddigi tapasztalatai kedvezők. A lakosság jól fogadta a pályázatot, várhatóan kihasználásra kerül a pályázati keret, az eddigi eredmények alapján. Januárban kiértékeljük az idei program tapasztalatait, ezt követően döntünk a további folytatásról” – mondta Medgyesi Tamás, a Polar Klíma komfortklimatizálási szakértője.

A magyar tulajdonú vállalkozás saját költségére 150 millió forintos keretösszeggel indította el az október 1-jétől az év végéig tartó programot, amely támogatja a régi klímák cseréjét új, energiatakarékos négy évszakos berendezésekre. A pályázat részletei a klimacsereprogram.hu honlapon érhetők el.