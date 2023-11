A napokban kapták meg a kaposváriak azt a levelet, amiben a tulajdonukban lévő kutyákról kér az önkormányzat tájékoztatást. Ki kell tölteni, hogy milyen a kutya fajtája, kora, de a mikrochipre, az ivartalanításra, az utolsó veszettség elleni védőoltás időpontjára, oltóanyagra is rákérdeznek az adatlapon. Amelyik kutya rendelkezik kisállatútlevéllel, annak adatait is szükséges leírni. Arra is kíváncsiak, hogy megfigyelt-e az eb veszettség szempontjából vagy minősítették-e veszélyesnek.

A nyomtatványhoz csatolni kell a törzskönyvet, mentő, jelző, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás eb igazolást, az örökbefogadói nyilatkozatot az állatmenhelytől vagy az őrszolgálati igazolást.

– Több idősebb gazdától kaptunk a napokban telefonhívást, hogy segítsünk az adatlapot kitölteni, a legtöbben azt kérdezik, mi az oltóanyag gyártási száma, hol keressék a kutya kiskönyvében – mondta el Garamvölgyi Rita kaposvári állatorvos. Hozzátette: telefonon is adnak tájékoztatást, de arra is volt már példa, hogy a gazdával együtt töltötték ki az adatlapot a rendelőben. Voltak, akik olyan állatot hoztak hozzájuk, amely vagy öt éve nem volt veszettség ellen beoltva.

Fotó: Ershov_Andrey



– A jogszabály alapján a jegyzőnek háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie, és az elmúlt hetekben küldtük ki a központilag meghatározott adatlapot. Célunk, hogy átfogó képet kapjunk arról, mennyi kutya van a városban, s nem az ebadó bevezetése miatt végezzük az összeírást – mondta el Bálizsné Heizler Krisztina aljegyző. Több mint ezer kaposvári már személyesen, levélben vagy online elküldte a kitöltött adatlapot. – Akik nem kaptak adatlapot, azok az igazgatási épületben kérhetnek vagy a város honlapjáról letölthetik – jegyezte meg az aljegyző. Korábban több ebrazziát tartottak a közterület-felügyelők és az állatvédők városszerte, valamint a gazdák a veszettség elleni oltás mellé ingyenesen chipet is kaptak kutyájukba.

Fotó: Lang Róbert

Ivartalanítás nélkül nem lehet megfékezni az ebáradatot



– Vannak fenntartásaim az önbevallással kapcsolatban. A problémás, jelöletlen kutyatartókról nem sok adat lesz, csak a felelős gazdáktól lesz képe az önkormányzatnak – mondta el Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Egyesület elnöke. Hozzátette: jelenleg 230 kutyát gondoznak a kaposvári állatmenhelyen. – Volt olyan család, amely udvarán 19 kutyát tartottak. Amíg nem lesz ivartalanítási kötelezettség, addig folyamatosan özönlenek be a babakutyák hozzánk – jegyezte meg Boncz Edit. Kiemelte: óriási költségek hárulnak az állatvédelmi szervezetekre és egyre nehezebben bírják a megpróbáltatásokat.