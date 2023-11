Egy vízmérő elfagyása komoly költséget jelent az ingatlantulajdonosoknak.

– A vízórát célszerű letakarni, ronggyal, pokróccal bebugyolálni, ha pedig a vízóra a pincében van, akkor arról győződjünk meg, hogy a nyílászárók zárva vannak-e – mondta el Boda Balázs, a Kavíz Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. vízellátási főmérnöke. Hozzátette: a használaton kívüli ingatlan esetében a vízleeresztés elengedhetetlen. – Néhány évvel ezelőtt több tucatnyi vízóra miatt hívtak minket, tavaly már jóval kevesebb, tíz alatti volt és idén még nem volt bejelentés – mondta. – A felhasználók egyre tudatosabbak.

A főmérnök megjegyezte: ha a vízóra elfagy, akkor nemcsak az elfolyt vizet kell kifizetni, hanem a vízóracserét is, amely közel 50 ezer forint költséget jelent.

– Úgy lehet észrevenni, hogy egy víz­óra elfagyott, hogy megszűnik a vízellátás, mert jégdugó alakul ki a vezetékben, rosszabb esetben kinyomja a víz­óra üveglapját, pókhálószerűen megreped – mondta el Boda Balázs. Hozzátette: tévhit, hogy ha a vízóra talajvizes környezetben van, akkor veszélyeztetettebb a fagyásra.

– Ha elfagyás történt, be kell jelenteni a diszpécserszolgálatnál, s a kollégáim kicserélik a vízmérőt. Addig viszont nincs víz az ingatlanban és az ötvenezer forintot előre kell kifizetni – jegyezte meg Boda Balázs. Hozzátette: a legtöbb eset nem a belvárosban, hanem a családi házas, zárkerti övezetekben fordul elő. Kiemelte: a víztermelő műveken is zajlik a téliesítés, az összes kútnál vonalfűtést kapcsolnak be, ellenőrzik a szigeteléseket.