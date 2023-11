Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke elmondta, a bazárban olyan holmikat kínáltak, amelyeket a menhelyen nem tudnak felhasználni, de a gazdik számára igazi kincs lehet. Pál Zsófia és Fáy András Budapestről érkezett a börzére. Kutyát sétáltatni szerettek volna, ám ha már itt jártak, válogattak is a termékek közül. – Kíváncsiak voltunk, hogy mi mindent kínálnak, pár dolgot be is szereztünk karácsonyra a család kutyái számára, főként játékokat – mondták.

Vörös Zsuzsa elmondta: egy kisteherautóra gyűjtenek, a jelenlegi járművük ugyanis már elöregedett. – Nagyobb adományok, több raklap kutyatáp szállításában is hasznát vennénk egy új kocsinak, vagy például nem kellene többször fordulnunk, ha kutyákat vinnénk műtétekre – mondta.

Az adományok mellett a menhelyi kutyák sétáltatásával is segíthették a civil szervezetet az érdeklődők a programon. Ám Vörös Zsuzsa, a menhely vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a hideg idő beköszöntével fontos odafigyelni a házi kedvencek védelmére és energiapótlására.

– A tél nemcsak az idősebb, hanem a kölyökkutyák szervezetét is megterheli – mondta. – Aki teheti, biztosítson melegebb helyet számukra. Akár egy kazánházba vagy garázsba a nagyobb testű ebeket is be kell engedni, ha nagyon hidegre fordul az időjárás. A kistestű, rövid szőrűeknek a lakás a legideálisabb hely télen. Érdemes a gazdáknak odafigyelni a kutyaházak szigetelésére is, valamint arra, hogy azokat szélvédett helyre tegyék ilyenkor.