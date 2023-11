– Ez egy olyan fejlesztés, aminek köszönhetően egy a precíziós tejelő szarvasmarhatartást támogató, segítő laboratóriumot állíthatunk a tudomány szolgálatába, mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora Kaposváron. Hozzátette: az intézmény számára kiemelten fontos, hogy a legkorszerűbb technológiát oktassák és ezeket be is mutassák a hallgatóknak, amellyel a közvetlenül a kutatást is támogatják. – A Kaposvári Campus legfontosabb feladata, hogy a hazai állattenyésztést támogassa kutatási innovációs oldalról egyaránt. Nekünk az is nagyon fontos, a gazdasági élet meghatározó szereplőivel szoros együttműködésben dolgozzunk: együttműködési programokat, kutatási programokat alakítsunk ki. Ez a kutatás is a Fino Food Kft.-vel együttműködésben valósulhatott meg, egy 1,3 milliárd forintos projekt keretében, tette hozzá a MATE rektora. Kiemelte: a labor fontos mérföldkő, de nem végállomás, hiszen van még mód a további fejlődésre.

Egyed Linda, a Fino Food Kft. ügyvezetője a doorstep sajtótájékoztatón elmondta: a kaposvári tejüzem 17 éve dolgozza fel az egyetem által beszállított tejet. – Ebből sajt készül, amelyhez különösen fontos a tej minősége, amelyet a szomatikus sejtszám mutat meg. Ezzel a fejlesztéssel mi már most érzékeljük, hogy egy jobb minőségű tej érkezik hozzánk. Ezáltal jobb és egészségesebb termékeket tudunk gyártani, mondta Egyed Linda.