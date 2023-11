Az alföldi megyeszékhely egyeteme képzéseket indítana Siófokon (azt csak később ismertetik, milyen jellegűeket) és azt is, hogy az ingatlanhasználatért az első években nem fizetne bérleti díjat. A testület azonban egyhangúlag úgy döntött: a tárgyalások megkezdhetők a konkrét feltételekről, ingyen azonban nem adja bérbe az épületeket. Arról is határoztak: szóba kerülhet a részletek kidolgozásakor az is, hogy az egyetem felújítja az ingatlant (amire egyébként a tulajdonos önkormányzatnak kellene költenie) és az erre fordított összeget „lelakja”. Boda Zsuzsanna jegyző az ülésen ismertette a pénzügyi bizottság kültagjának levelét, amiben a kültag arra figyelmeztet: térítésmentes, vagy piaci ár alatti bérbeadás szerinte a közvagyon hűtlen kezelése volna. A hivatal jogi álláspontja ezzel szemben az, hogy a törvény lehetővé teszi az ingyenes átadást is közfeladat ellátása esetén, amilyen például az oktatás. Lengyel Róbert polgármester megjegyezte: egyetértés van abban a képviselők között, hogy a város ne értékesítse az ingatlant, s hogy Siófok számára előnyös, ha felsőoktatási képzéseket is tud kínálni.

forrás: siofok.hu