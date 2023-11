Ahogy az egyesület elnöke posztjában fogalmaz: "Igazolhatóan nem vagyunk egy kéregetős egyesület, viszont ha szavazásról van szó, akkor szívesen mozgósítunk Benneteket, hiszen úgy segíthettek, hogy nem pénzt kérünk Tőletek. A folyamatos létszámnövekedés folyamatos férőhelybővítésre kényszerít bennünket, amit szintén önerőből szoktunk megoldani, nem szoktunk terhelni Benneteket ennek a költségével. Most is ily módon kérjük, hogy segítsetek, hogy a megállíthatatlanul beözönlő kutyáknak újabb helyeket tudjunk kialakítani, melyhez hatalmas segítség lenne a megnyerhető 25 nm-nyi trapézlemez. Annyit kérünk, hogy az eredeti poszt alá(!) írjátok be a nevünket: Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület és osszátok meg a posztot, buzdítva ismerőseiteket, hogy Ők is ezt tegyék, így Ti is részeseivé váltok annak, hogy újabb kutyák kapjanak menedéket, hogy még több kutyának legyen fedél a feje felett. Köszönjük, ha megteszitek! Kattintsatok az eredeti posztra, ne itt, ne az én megosztott posztom alá írjátok be a nevünket! Köszi!"