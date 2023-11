Most gépeket vásároltak, amelyek a lombeltakarításban segítenek a városüzemeltetésnek. – Négy söprőgépet, két lombporszívót, valamint tíz kézi, akkumulátoros lomfúvót, egy tuskózó gépet szeretünk be, az eszközök többsége már szolgálatba is állt –mondta el péntek délután Szita Károly polgármester a Berzsenyi parkban tartott doorstep sajtótájékoztatón. Bízik benne, hogy a gépek segítségével még hatékonyabb és gyorsabb lesz a levelek eltakarítása a városban, amelyekből komposzt lesz. Pintér Rómeó alpolgármester elmondta: az egyik lombszívó a legnagyobb teljesítményű gép jelenleg az európai piacon. – Önálló utánfutón gurul és a szívóteljesítmény mellé nagy mozgékonyság társul, az öt méteres csővel autók közé, szűkebb helyekre is beférnek a gépet kezelők – tette hozzá Pintér Rómeó. Megjegyezte azt is, hogy a leveleket az egyik gép egynegyedre aprítja, míg a másik akár egy-tizenkettedre is képet tömöríteni.