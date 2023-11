A tíz hektár alatti, kisbirtok kategóriában választották a legszebbnek a Balatonfüred-Csopak borvidékhez tartozó Tagyon Birtokot.

Kartaly Attila a birtok tízéves születésnapjára 2024-ben különleges fogadtatással készül a vendégeknek

Fotó: Tagyon Birtok

– Az értékelési rendszer magában foglalta a borok mellett a gasztronómiai kínálatot is. Az ítészek eljöttek hozzánk és megkóstoltak mindent. Figyelembe vették a miliőt, megnézték a pincét és az ültetvényt is – kezdte a szőlősgazda.

Kartaly Attila lányaival Tagyonban. A verseny ítészei figyelembe vették a miliőt, megnézték a pincét és az ültetvényt is

Fotó: Tagyon Birtok

Győzött a családias hangulat a Tagyon Birtokon

– A szlogenünk: barátoktól barátoknak. Ez a Tagyon Birtok és azért is szeretnek bennünket a vendégek, mert olyan, mintha a barátodhoz jönnél föl a présházába. A borainkat egy borversenyre is beneveztük, ahol aranyérmes lett az olaszrizlingünk. És miénk 2023-ban Magyarország legszebb szőlőbirtoka. Ez az elismerés azért is különösen fontos számomra, mert

úgy érzem, hogy idén állt össze igazán jól mindaz, amiért eddig dolgoztunk. Mert ez egy csapatmunka.

Jövőre tíz éves lesz a birtok, így az ünnepi évre is nagy figyelmet fordítunk majd – folytatta a büszke díjazott.

Tagyonban pazar panoráma is jár a boldogító igenhez: esküvő helyszínként is különleges

Fotó: Tagyon Birtok

A faleveleket is a tulajdonos söpri

Olyannyira családias a közeg Tagyonban, hogy

nem ritka, hogy Attila söpri a faleveleket vagy viszi le a a szemetet a faluba. Mint mondja, ez sokszor fárasztó, ugyanakkor a mostani díjak megerősítik őt abban, hogy jó amit csinál és érdemes folytatni.

– Méltónak kell lenni az elismerésekhez – vallja a Tagyon gazdája.

Kartaly Attila lányaival is sok időt tölt a hegyen

Fotó: Tagyon Birtok

A Hegyestű szomszédságában: kirándulásra is alkalmas vidék

– Tagyonban érdemes bejárni a környéket.

A Hegyestű bazalttufái, a monoszlói tanösvény, visszafelé pedig érdemes megnézni az erdei iskolát is.

A szomszédos borbirtokok sokszínűsége és a panoráma is káprázatos.Ez egy hosszabb túra, akár húsz kilométer is lehet, ha mindent bejárunk. De semmiképp sem érdemes sokat ülni (az egyébként korszerűsített) apartmanokban. Annál inkább érdemes kinn sétálni a jó levegőn, fenn a hegyen vagy épp lemenni a partra, hiszen autóval az sem nagy távolság – folytatta Kartaly az egynapos programajánlót a Hegyestűn.

Egy finom ebéd és egy jó bor után érdemes felfedezni a Hegyestű bazalttufáit is

Fotó: Tagyon Birtok

Programokkal és helyi termelők alapanyagaiból készült finomságokkal várnak Tagyonban

A vendégek a Bakonyi Csillagászati Egyesület szakértőjével, egy tükrös távcső segítségével csodálhatták meg a nyári égbolt szépségeit idén nyáron. A programot jövőre is folytatják, így az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínálnak.

A vendégek reggeli kosárkát kapnak az apartmanba, amely tele van balatoni termelői finomságokkal.

– Olykor ősszel is bekapcsoljuk a kemencét a szabadtéri konyhában, ahol hétvégén konfitált kacsa lesz párolt, vörösboros lilakáposztával és hagymás tört burgonyával – sorolta az utolsó idei menük egyikét Kartaly Attila.

Az étteremben helyi termelőktől származó alapanyagokból készülnek az ínycsiklandó étkek

Fotó: Tagyon Birtok

Az idei Balaton-felvidéki szőlőtermés és a bor minősége

A balaton szőlősgazdákat sok nehézség elé állította ez az év, főként a csapadékos időjárás okán. A közelmúltban a veszprémi érsekség adott hírt arról, hogy ennek ellenére kiváló lesz az idei évjárat, melyből a megyeszékhelyen hétféle szőlőt takarítottak be.

Korábban oldalunk arról számolt be, hogy 2023-ban a seregélyek és a vadak is feladták a leckét a szőlőtermelőknek, de mindennel megküzdöttek, s a teljes balatoni borrégióra vonatkozóan kiváló lesz az idei évjárat.

– Minden évben úgy gondolom, hogy ez lesz a legjobb év, és hogy most megmutatjuk, hogy mit tud a Tagyon-Hegy. Évek óta készítünk Balaton Bort, amely a régió összefogása, egy alap olaszrizling, illetve a következő lépcsőfokot, HegyBort is, mely a Tagyon- hegy terroire-t mutatja be. A csapadék és a kártevők miatt is komoly kihívást jelentett ez az év, de a hordókban a termés és várjuk, hogy kiteljesedjenek a borok. Már most érzem, hogy mennyire finom az illata és ebből remek ízvilág is következik – részletezte a 2023-as bortermést Kartaly Attila.

– Sziasztok, isztok egy fröccsöt? – kiált oda messziről a Tagyon Birtok gazdája az arra túrázó fiatalokat

Fotó: Tagyon Birtok

Nyitókép: Tagyon Birtok

forrás: likebalaton.hu