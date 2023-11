Erdei Barnabás alpolgármester a Somogyi Hírlapnak elmondta, hogy október elsejével kezdődően a városvezetés hagyományosan az időseket, az idősekkel való gondoskodás fontosságát helyezi középpontba. Ennek részeként az idősek világnapján ismét egy hangulatos műsorral köszöntötték és vendégelték meg a fonyódi szépkorúakat, néhány nappal később háromszáz fonyódi részvételével balatoni hajókirándulást szerveztek.

Habár nem kifejezetten csak nekik szólt az október 7-én megtartott Tök jó nap és az idén első ízben megrendezett folklórfesztivál, azonban a különféle programokban így is szép számmal vettek részt az idősek. Például közösen helyeztek el az önkormányzat képviselőivel koszorút a szabadságharc hőseire emlékezve október 23-án. A nyugdíjasok számára megszervezett rendezvénysorozat végül libalakomával és műsoros esttel egybekötött Márton-napi vigadalmon fejeződött be.

– Egész évben számítunk az idősekre, aktív részvételük a kulturális rendezvényeken és a hagyományőrzésben tett erőfeszítéseik nélkülözhetetlenek – tette hozzá Erdei Barnabás. Az önkormányzat által is támogatott három nyugdíjasközösséghez 150 időskorú fonyódi tartozik. A kártya­klubba is sok időskorú jár. Az előzetes tervek alapján tartalmasnak ígérkezik az advent időszaka és a karácsonyt megelőző hét a fonyódiak számára, minden korosztálynak tartalmas időtöltést kínálunk – tette hozzá az alpolgármester.