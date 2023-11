A kaposszerdahelyi Buzsáki Autóguminál is megállás nélkül cserélik a nyáriabroncsokat télire. Buzsáki Gergő szervizvezető lapunknak elmondta, már a hétvégére és a jövő hétre is havazást jósolnak a meteorológusok, ezért fontos mihamarabb felszerelni a járművekre a téligumikat. Nem mindegy azonban, hogy milyen korúval róják az utakat az autók.

– A háromévesnél idősebb gumi már nem biztos, hogy úgy viselkedik az úton, mint egy új abroncs – fogalmazott Buzsáki Gergő. – A barázdák megkeményednek, emiatt nem tapad olyan jól a hóban. Figyelni kell arra is, hogy milyen gumi kerüljön fel a kocsira, és arra is, hogy az évszaknak megfelelővel közlekedjünk. A négy évszakost én nem javaslom. A saját bőrömön is tapasztaltam, hogy nyáron és télen sem működik a legjobban – mondta a kapos­szerdahelyi szerviz vezetője. A szervizben hotelszolgáltatással is várják az autósokat, ahol a szezonnak nem megfelelő gumiabroncsokat lehet tárolni. Buzsáki Gergő hozzátette, arra is van lehetőség, hogy a leselejtezett, sokat futott gumikat ingyen ott hagyják az ügyfeleik.

A jutai Oros Gumiszervizben is folyamatos munkát ad a gumicsere. Oros András, a cég tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, a náluk tárolt 900 járműhöz tartozó téliabroncsoknak eddig mintegy felét felszerelték már. Október közepén álltak neki a cseréknek, az igazi nagy forgalom viszont bő tíz nappal ezelőtt kezdődött.

– A szolgáltatásaink árán most nem változtattunk – emelte ki Oros András. – Keréktől és munkától függően 1500 forinttól indulnak a szerelési áraink. Az új abroncsok ára viszont valamelyest emelkedett, de nem akkora mértékben, mint egy évvel ezelőtt – mondta Oros András. Hozzátette, egy garnitúra gumit nagyjából 30-40 ezer kilométerenként kellene újra cserélni.