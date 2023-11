Latte mindössze egy éves kutya, de fiatal kora ellenére minden feladatot tökéletesen teljesített. Kistestű társa, Sisi sem szeretett volna lemaradni és megmutatta, hogy a vezényszó nélkül is nagyon fegyelmezetten reagált terapeutájának, sőt még a pszichiátriai betegnek is. A napokban indultak el az állatterápiás foglalkozások Kaposi Mór Oktató Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum fekvő-és járóbeteg egységében. Somoskövi Csilla osztályvezető főorvos elmondta: a terapeuták kutyával, nyuszival, teknőssel, valamint lóval próbálják a betegek szorongásait oldani. Pácienseik között vannak figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral küzdő és autista gyerekek és felnőttek egyaránt. – Van külföldi gyakorlat és hazánkban is több helyen foglalkoznak ilyen terápiákkal, amely akár a non kommunikáció javításában is segíthet, azt tapasztaljuk, hogy a koronavírus járvány alatt romlott néhány beteg állapota és az izoláció is nagy hatással volt az idősekre, amely napjainkban is érezhető – emelte ki Somoskövi Csilla, aki azt is elárulta, hogy szeretnék a lóasszisztált terápiákba bevonni dolgozóikat.

Kardos Edina klinikai szakpszichológus, állatasszisztált terapeuta nagyon örült a kórház megkeresésének. – Tizenkilenc éve egy nehéz életszakaszban voltam, van egy most már 21 éves autista nagyfiam és a vele való nehéz indulás motivált abban, hogy gyógyító erőt keressek, amelyet a lovakban találtam meg akkor, kutyákkal az elmúlt hét éve dolgozom együtt – mondta el a terapeuta.

Hozzátette: az osztályon folyamatosan tartanak foglalkozásokat tematikus csoportokban. – Mindig egy témát dolgozunk fel, amelyhez kutyás vagy lovas helyzetet választunk és az állatokkal kezdjük a társas kapcsolati mintákat imitálni, a páciensek edzőtársai a te

rápiás ebek – emelte ki Kardos Edina. Megjegyezte: azt nézik meg, hogy mi az ami nehezítette, hogy a kutyának adott kérés megvalósult-e vagy nem. Kiemelte: nem minden állat alkalmas terápiára, a kutyáknak két szakaszos vizsgán kell megfelelniük, nagy nyomás alatt kell bizonyítaniuk, hogy kíváncsiak, érdeklődőek az emberek iránt.