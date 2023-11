Olyanok is vannak, akik azért örülnek különösen a fejlesztéseknek, mert ide akarnak költözni. – Nagyon szeretnénk majd idejönni lakni, mert közel a természet, de a város is. Ezért is kötöttünk rá a hálózatra, hogy később már ezzel ne kelljen foglalkozni, árulta el Ruzsics Mária.

A zártkerti ivóvízhálózat kiépítése közös összefogás eredménye a Desedánál. A 8 kilométeres fővezeték lefektetése a kaposvári önkormányzat támogatásával valósult meg, amely a városnak 110 millió forintjába került. A fejlesztés mintegy háromszáz ingatlant érint, amelyek tulajdonosai is hozzájárulták a rákötéshez. – Kellett jelentkezni, ingatlanonként, ha valaki kérte a műanyag vízóra aknát 250 ezer forintot kellett befizetni. Így 335 telekre kötöttük be a vizet, mondta Dávid János, a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület elnöke az ünnepélyes átadón.

Három évvel ezelőtt merült fel az ivóvízhálózat kiépítésének ötlete, amely mostanra vált valósággá. Hiszen a lakók és zártkert tulajdonosok használják, sőt van, ahol túl erős a nyomás, tudtuk meg a helyiektől.

Szita Károly, polgármester és Dávid János egy pohár desedai ivóvízzel koccintott a tóparton a fejlesztés örömére. S a városvezető leplezte le a Hullám utcában elhelyezett emlékkövet, amely az ivóvízhálózat kiépítésének és az ötletgazda Lőrincz Ferencnek állít emléket.

A jó példa ragadós

A toponári példa hallatán a kaposfüredi gazdák is jelezték, kiépítenék az ivóvizet a zártkertekben, számolt be Szita Károly, polgármester az ünnepélyes átadón. – Itt 8 kilométer, Kaposfüreden 3,5 kilométer hosszú a vezeték. 11,5 kilométeres szakasz épült 342 bekötéssel, ennyi ház kapta meg a lehetőséget, hogy vezetékes ivóvízzel rendelkezhet. A beruházás 180 millió forintba került, amelyhez 83 millió forintot tettek hozzá a tulajdonosok, mondta Szita Károly. Aki egyúttal átadta a felújított utat is, amely része a kaposvári zártkerti útfelújítási programnak. A 300 millió forintos program keretében, 120 millió forint értékben újul meg Toponáron 17 és 4 Kaposfüreden.