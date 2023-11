–Fogjátok meg a gyerek lábát és kezdjétek el masszírozni úgy, ahogyan mutatom – mondta az édesanyák a foglalkozást végző szakember. A gyerekeknek az egész lábát, combtól az ujjakig megmasszírozták szüleik, majd azt is megtanulták milyen fogásokat kell alkalmazni, amikor a kicsiknek fáj a hasa vagy éppen meg vannak fázva. Az anyai érintéseket a gyerekek csendben, hang nélkül tűrték.

Egy szobával arrébb azonban nagy volt a zsivaj. A hangtapi elnevezésű foglalkozáson a fiatalok megismerkedhettek különféle hangszerekkel és dalokkal. A félórás program egyik főszereplője egy plüss mackó volt, akit a gyerekeknek kellett előcsalogatni hangokkal. Tóthné Török Éva iker fiaival Mátéval és Leventével, Taszárról érkezett az eseményre. Az édesanya érdeklődésünkre elmondta, először egy hordozós klub keltette fel a figyelmét, majd egyre több gyermekkel kapcsolatos program kezdte el érdekelni, ezért is hozta el ikreit a nyílt napra. Hozzátette, a hangtapi mellett az aprók tánca foglalkozás is nagyon érdekli, és szeretné, ha fiai is megismerkednének a zenével valamint a tánccal.

Fotó: Lang Róbert

Zsupek Tamás és felesége Zsupekné Horváth Annabella kislányukkal Kloéval érkeztek a nyílt napra. A kaposvári család lapunknak elmondta, gyakran megfordulnak a Családi Kikötőben, de még nem minden foglalkozást próbáltak ki, ezért látogattak el a hétvégi eseményre. A nyílt napot azért is szervezte meg a Mondj Igent A Gyermekkorra! Egyesület, mert egy nagyobb helyiségbe költöztek az elmúlt hetekben, és szerették volna, ha minél több család megismerné munkájukat.

Fotó: Lang Róbert

Kis-Kovácsné Vancsa Barbara az egyesület elnöke az eseményen elmondta, egy gyermek felneveléséhez egy egész falu kell, azonban manapság a családok mögött már nincsen ekkora közösség, ezért hozták létre a Családi Kikötőt. Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, szükség van az ilyen civil szervezetekre és az egyesületben dolgozó szakemberekre, mert nélkülük nem tudnák elérni a városnak azt a stratégiai célját, hogy egyre többen legyenek Kaposváron.

Fotó: Lang Róbert

Megsimogatják az anyák lelkét

Szakné Vágner Nikolett a Mondj Igent A Gyermekkorra! Egyesület programkoordinátora lapunknak elmondta, céljuk, hogy a családokat, valamint a 0 és 3 év közötti gyermekeket megszólítsák és minél több foglalkozást megismertessenek velük. A Családi Kikötő hétköznap délelőtt és délután várja az érdeklődőket, de szombaton is tartanak foglakozásokat, azonban regisztrálni kell. Szakné Vágner Nikolett kiemelte, az édesanyákra is gondolnak, nekik léleksimogatót szerveznek, ahol mindenféle gondjaikat megoszthatják másokkal és a szakemberekkel. Az egyesület játszóházat és gyerekmegőrzőt is üzemeltet, valamint többfajta klubbot működtet.