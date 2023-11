A felmérések szerint 10-ből 6 embernek fontosabb lett a tisztaság a járvány óta, 90%-uk pedig a környezetbarát szemléletet is kulcsfontosságúnak tartja. Ezeknek a kívánalmaknak segít megfelelni a világ vezető higiéniai szolgáltatója, az Essity új, éttermeknek szóló tanácsadó szolgáltatása a Tork WorkflowTM. Mindezt Sipos Norbert séf, a Tork márkanagykövete mutatta be. Egy 2022-es felmérésben az éttermi vendégek 90%-a mondta azt, hogy a fenntarthatóság fontos számára, és 57%-uk vélekedett úgy, hogy a vendéglátóipar jelentős hatást gyakorolhat a környezetre1. Az Essity saját kutatásából pedig az derült ki, hogy a COVID-19 járvány óta 10-ből 6 embernek magasabbak az elvárásai2 az éttermek és kávézók higiéniai színvonalával szemben – szigorúbb követelményeket csak a kórházakkal szemben fogalmaznak meg az emberek.

Azért, hogy segítsen megfelelni az elvárásoknak, az Essity professzionális márkája, a Tork új higiéniai tanácsadó szolgáltatást és termékeket fejlesztett kifejezetten vendéglátó egységek számára. A Tork WorkflowTM egy komplex szakértői tanácsadó szolgáltatás, amelynek segítéségével az éttermek úgy tudják biztosítani a higiénikus és fenntartható környezetet a konyhától a vendégtéren át a mosdókig, hogy közben javítják operatív hatékonyságukat és csökkentik költségeiket. Mindez pedig egybevág a fogyasztói elvárásokkal is.

Hogy minden a helyére kerüljön a konyhában

„A tisztaság minden konyhában az egyik legfontosabb szempont, de egy-egy szennyeződés eltávolítása rosszul megszervezett munkafolyamatok esetén óhatatlanul kibillenti a ritmusból a konyhai dolgozókat. Márpedig felméréseink szerint az éttermi alkalmazottak 77%-a egyetért azzal, hogy a munkafolyamatok megszakítása negatívan befolyásolja a vendégélményt, és 4-ből 3 konyhai munkatárs elégedettebb lenne, ha rendezettebb munkahelyen dolgozhatna” – mondta el Nagy Géza, a Tork kereskedelmi igazgatója. – A Tork WorkflowTM tulajdonképpen egy tudásanyag, amely több mint 50 év fenntartható higiéniai menedzsmenti tapasztalata alapján kínál tippeket, útmutatókat, hogy hatékonyabbá tegye a konyhai higiéniai munkafolyamatokat, és növelje a konyhai személyzet elégedettségét éppúgy, mint a vendégekét.”

A Tork Workflow szolgáltatást Sipos Norbert, a szálkai Noresa Étterem és Panzió konyhafőnöke, a Tork márkanagykövete mutatta be a Tork sajtótájékoztatóján. A séf elmondta: „Franciaországban töltött éveim alatt sajátítottam el a konyhaművészetet, és onnan hoztam magammal a „mise en place” filozófiát, annyit tesz, mint a helyére tenni mindent. Átfogó szemlélet, amelynek fontos része a higiénia is, ami nem csak arról szól, hogy a pult tiszta legyen, hanem arról is, hogy a teljes személyzet számára rögzüljenek olyan mozdulatok és higiéniai gyakorlatok, melyekkel mindenki azonos színvonalon és gyorsasággal végezheti el a munkáját. Ugyanilyen fontos odafigyelni a környezetük optimális kialakítására, beleértve a higiéniai eszközök jó megválasztását és kézre álló elhelyezését is. Attól tud egy konyha igazán jól működni, ha mindenki egy célért, szervezetten és higiénikusan dolgozik. Ebben segít a Tork WorkflowTM minden kollégának.”

Csodakendő a konyhai dolgozóknak. A Tork új termékei is ó illeszkednek ebben a filozófiába, és nagyban megkönnyíthetik az éttermi dolgozók munkáját. Ilyen termék az új Tork 2az1ben súroló- és tisztítókendő. Az elterjedt vendéglátóipari tisztítókendők gyakran nem alkalmasak a letapadt, makacs szennyeződések eltávolítására. Ezzel szemben a 2az1ben súroló- és tisztítókendő egyszerre biztosítja a mosogatószivacsok érdességét és a hagyományos Tork tisztítókendők nedvszívó képességét. A személyzet így egyetlen, egyszerűen használható terméket használva tud elbánni a legmakacsabb konyhai és éttermi szennyeződésekkel is. Ráadásul könnyű vele megtisztítani a nehezen elérhető helyeket is, akár 10-szer kiöblíthető és újra felhasználható, és nem karcol.