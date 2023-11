Önfeledten játszottak a gyerekek a sáska alakú játszótéren, ahol mászóka és csúszda is a gyerekek órák közti lazítását szolgálja. Az udvar szélére színes játszógömbök kerültek, oda, ahol füvesíteni nem tudtak, ezért rendszeresen gondot okozott az odagyűl csapadékvíz és száraz időben a nagy por. Most esztétikus módon megoldották ezt a problémát, ráadásul a gumírozott a játszóudvar alja, így attól sem kell félni, ha valaki véletlenül elesik.

– Nagyon régóta vártunk erre a fejlesztésre, mondta Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna igazgató a hétfő reggeli ünnepélyes átadón. Szerettük volna hasznosítani az udvar ezen részét, de mindig valami közbejött és ezért nem sikerült, tette hozzá.

A szülői munkaközösséggel közösen Kaposvár támogatásával, Szita Károly polgármester segítségével alakították ki a játszóudvart. – Egy évvel ezelőtt, amikor itt jártam mutatta meg az igazgatónő az udvart, ahol nem volt olyan játszóeszköz, amit használhattak volna a diákok, idézte fel a városvezető. Aki hozzátette azt is, hogy innen jött a kaposvári iskolaudvar felújítási program ötlete.

A Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarára mintegy 37 millió forintot költöttek, amelyből beszerezték az új játékokat és elkészült a minden korosztály szórakozását szolgáló játszóudvar.

Sorra újítják fel a város iskolaudvarait

A kaposvári iskolaudvar felújítási program keretében eddig felújították a Zrínyi Ilona, valamint a Honvéd utcai tagiskolák udvarait. A programban a harmadik a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvara volt. A három elkészült beruházásra a város összesen 102 millió forintot költött. Szita Károly, polgármester a hétői átadón bejelentette: folytatódik a program jövőre is, amely keretében újabb iskolaudvarokat tesznek sokkal szebbé és komfortosabbá.