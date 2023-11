– Minden évben az egyik kedvenc hétvégénk, mert a nyár után és a karácsonyi hajtás előtt van egy kis nyugi. A séfek is szeretik, mert az erdő rengeteg kincset rejt, az őz, a szarvas, a gombák, bogyók tényleg nagyon jó alapanyagok és színeket is varázsolhatnak a tányérokra – meséli Budavári Dóra, honnan is az ihlet a hétvégi menüsorhoz.

ÉTELEK helyszínek szerint:

Laposa Birtok: Szarvas steak, csipkebogyó, mogyorós házi nudli // Szarvaspástétom, homoktövis, méz-hippen, kalács

Fotó: Gasztrohegy

Hableány: Őzcomb, zeller, burgonya // Erdei gombák, ravioli, parmezán

Fotó: Gasztrohegy

Fotó: Gasztrohegy

Bonvino Borbár: Szarvasbélszín, zöld morzsa, must redukció és vargányás krémes rizs

Fotó: Gasztrohegy

Tilia Borvendéglő: Fácán erőleves, szarvasgombás derelye // Szarvas tatár beefsteak, gombás-gesztenyés bruschetta

Fotó: Gasztrohegy

Fotó: Gasztrohegy

Borbarátok: Vörösboros vaddisznópofa, erdei gombák, dödölle

Fotó: Gasztrohegy

Vánkos : Gomba erőleves // Szarvas vadas, bao

Fotó: Gasztrohegy

Fotó: Gasztrohegy

Kisfaludy-ház: Vaddisznóhúsos rétes tejfölös erdei gombával, paprikaolajjal és pirított fenyőmagvakkal // Gesztenyekrém rumos csokoládéval

Fotó: Gasztrohegy

Éliás Birtok: Házi Szarvasfasírt

Fotó: Gasztrohegy

Pláne Badacsony borterasz: a borvidék vörösborairól kérdezd a srácokat a pultban!

Fotó: Gasztrohegy

Ne maradj le a következő eseményekről sem!

• December 28-29-30. BADACSONYI TÖRTÉNETEK - helyi receptek, avagy mit ettek nagyanyáink és mi lehetett Kisfaludyék tányérján?

• Január 20-21. Halak a hegyen - Fish & Hill

• Február 24-25. TÜZES hétvége - Tábortűz, misztikum, lávakő, szenvedély a vulkánok földjén

• Március 23-24. Magyaros fogások hétvégéje - Tökéletes klasszikusok & hagyományok megcsavarva

• Április 20-21. Beach Food!!! - Gyere nyár!

RÉSZTVEVŐ HELYEK:

• Fő helyszínek: Laposa Birtok, Hableány, Tilia Borvendéglő, Hotel Bonvino Borbár, Borbarátok Vendéglő, Kisfaludy-ház Étterem, Vánkos

• Kiegészítő helyszínek: Pláne Badacsony borterasz, Éliás Birtok, Istvándy Birtok és Borműhely

