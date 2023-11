A kaposvári házaspár azért választotta a száztornyú várost, mert a játék fődíjaként negyed évszázaddal ezelőtt már járhattak ott. A cseh fővárosba most lányukat is elvitték magukkal.

Csakúgy mint 25 éve, másfél héttel ezelőtt is meglátogatta a Károly-hidat, a Vencel-teret, az óratornyot és a prágai várat a Horváth család. A házaspár és lányuk, Fanni minden híres és emblematikus épületet megcsodált a cseh fővárosban. – Ismét teljesen elvarázsolt minket ez a csodálatos település – emlékezett vissza a kirándulásra Horváthné Jenei Judit. – Október 24-én volt a huszonötödik házassági évfordulónk, két nap múlva pedig már Prágában voltunk. Egy hosszú hétvégére fizettünk be, de annyira jól éreztük magunkat, hogy még néhány napra szívesen maradtunk volna. Mindenhová villamossal és gyalog mentünk, naponta körülbelül 20 kilométert tettünk meg. Varázslatos utazás volt ismét – fogalmazott.

Horváthék természetesen a tradicionális cseh ételeket is megkóstolták – köztük a méltán híres Svejk-goulash-t – és a finom sörök sem hiányozhattak az asztalról. A házaspár egy kis kocsmába is betért az egyik nap, hogy megebédeljen. Meglepetésükre szinte csak magyarok voltak az épületben.



– Nemcsak honfitársainkból, hanem más nemzetiségű turistából is rengeteg volt a városban – mondta Horváthné Jenei Judit. – Mindenhol hömpölygött a tömeg, még a pénteki esős napon is ezrek járták a prágai utcákat.

Október 28-án, szombaton pedig alig lehetett mozdulni, mert ünnep volt a cseheknél és mindenki az utcákra tódult, ráértek korzózni a helybeliek is.

Örültünk nemzeti ünnepüknek, mert ezen a napon a prágai nemzeti múzeumba ingyen lehetett bemenni. Sajnos mindent nem tudtunk megnézni, mert a zárás előtt két órával érkeztünk, de így is rengeteg szépet láttunk – tette hozzá Horváthné Jenei Judit. A kaposvári család úgy tervezte, hogy Prága környékét is felfedezi, de autójuk az indulás napjának reggelén defektet kapott, ezért – hogy biztonságban visszaérkezzenek Kaposvárra – már nem mentek sehová.

Fotók: MW