A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Agrár tagozat, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (PTE SZBKI), valamint az AGROTREND Csoport összefogásával szervezett országos megmérettetésre több mint 30 pezsgőt neveztek be a hazai pezsgőkészítők. A kétfordulós versenyen előbb a 6 legjobb pezsgőt választotta ki Herczeg Ágnes dipWSET nemzetközi borszakértő vezetésével a 8 tagú szakmai zsűri, majd a VOSZ bíráló bizottsága döntött a végső sorrendről. A VOSZ Év Pezsgője Nemzeti Pezsgőverseny példamutató közös munka eredménye, amely során mindenki nagyszerűen teljesített.

A verseny első fordulóját a Pécsi Egyetemi Borbirtokon rendezték. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen Pécs és a pezsgőgyártás hosszú közös múltra tekint vissza, a PTE SZBKI felkészült és lelkes szakembereinek pedig egyik fontos küldetése, hogy a pécsi pezsgőről jövő időben is beszélhessünk. A szervezést az AGROTREND Csoport fogta össze, sikerüket bizonyítja, hogy a felhívásra minden magyar pezsgőkészítő felfigyelt. A különleges verseny egyedi kóstoló poharait a Halimba Crystal gyártotta. A Nemzeti Pezsgőverseny független, értékes, egyedi, maga nemében az első, de biztosan nem az utolsó – összegezték tapasztalataikat a szervezők. A 2023-as nyertes, Garamvári Szőlőbirtok Furmint Brut 2019 pezsgő egyúttal egy éven keresztül a VOSZ reprezentációs pezsgője is. A díjnyertes pezsgő először december 1-jén (a Magyar Vállalkozók Napján) az Év Vállalkozója Díjak átadásakor mutatkozik be a Művészetek Palotájában.