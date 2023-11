A környékbeli településekről érkezett 9 csapat a legjobb fűszerezést igyekezett eltalálni, hogy így nyűgözzék le a zsűrit. De voltak, akik különleges hozzávalókkal bolondították meg a disznóságokat, így készült hajdinás, zsemlés, rizses és fehér hurka is. Néhány standnál disznótoros ételeket is főztek, füstölt csülökkel, az egyik bográcsban répaleves rotyogott, de gombócos káposzta és káposztaleves is készült a régi idők emlékére. – Egyre kevesebben vannak már a településen, akik disznót vágnak, ezért úgy döntöttünk, hogy megszervezzük ezt a hagyományőrző gasztronómiai rendezvényt. Ami nagy siker lett, hiszen fergeteges volt a hangulat, mondta Jakab Csongor, csökölyi polgármester.



A jó hangulatról a finom ételek és a kiváló társaság mellett a jelentős mennyiségű házi pálinka is gondoskodott, de a fellépők is minden tőlük telhetőt megtettek ezért. Egy igazi rocklegenda Rudán Joe volt a nap sztárvendége, valamint Szabó István szórakoztatta a közönséget.

A disznótoros fesztivál első díját a Kadarkúti Disznolkodók csapata vitte haza zsemlés hurkájáért, második a Csökölyi Falu- és Polgárőr Egyesület gombócos káposztája, valamint hurkája lett, míg a harmadik helyen osztozott a csökölyi Kulturális Egyesület hagyományos kolbásza, valamint az Aranyszarvas Vadásztársaság bundázott tarjája és kolbásza.