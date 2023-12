A K&H lett az Év ingatlanfinanszírozója a Portfolio Property Awards szakmai zsűrijének döntése alapján. A K&H több jelentős irodaház, bevásárló- és logisztikai központ, valamint lakóingatlan finanszírozójaként az elmúlt években számos meghatározó és a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő épület létrejöttéhez járult hozzá. „Az elmúlt években már erőteljesen a fenntartható ingatlanok finanszírozására fókuszáltunk, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak az ESG elvárásokra, úgymint a megújuló energia, a tanúsított anyagok használata, a víztakarékos működés vagy a hatékony hulladékkezelés. Célunk, hogy 2030-ra a hitelezési portfoliónkban az ingatlanpiac üvegházhatású gázkibocsátását 38 százalékkal csökkentsük” – mondta el Rajna Gábor, a K&H Vállalati divízió vezetője. A fenntartható ingatlanok finanszírozása azért is kiemelt jelentőségű, mert egyrészt a szabályozói oldal ebbe az irányba tereli az ágazatot, másrészt meghatározza egy adott szektor fejlődési lehetőségeit is. „Az ingatlanpiac teljes átalakuláson megy keresztül, aminek fontos mérföldköve az ESG kritériumok figyelembevétele. Így a jövőben is arra törekszünk, hogy a fenntartható ingatlanok finanszírozása iránt elkötelezett bankként tanácsadással és közös gondolkodással is segítsük projektjeik megvalósulását” – tette hozzá Rajna Gábor.

A K&H ingatlanfinanszírozási szakértői csapat prémium minőségű projektekre fókuszáló, fejlesztőbarát piaci aktivitása az elmúlt két évben közel 400 millió euró szerződött hitelállományt eredményezett.