A digitalizálás a műtárgyak megőrzésének, dokumentálásának fontos eszköze, ezért a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény komplex digitalizációs programot dolgozott ki a várnegyedből származó leletek megörökítésére. Ennek első lépése a középkori kőfaragványok szkennelése. Az eljárást a Laczkó Dezső Múzeummal közösen végzik, mivel mindkét intézmény őriz Várhegyről származó leleteket. A dokumentálás mellett cél, hogy a maradványokat részletesebben is megismerjék.

A csúcstechnológiás módszert már a világ több múzeumában is használták – többek közt a párizsi Louvre szinte minden műtárgyát ezzel az eljárással digitalizálták. A különleges megoldás nagyon pontos másolatok készítésére alkalmas. Az optikai felületszkennerek akár tízmillió pontot is lefényképeznek az érintett tárgyról, az így rögzített pontok pedig mindössze néhány századmilliméterre vannak egymástól – ez akkora távolság, mint például egy 3-4 századmilliméter vastag világosbarna hajszál. A lenyűgöző pontosság mellett az eljárás során színeket is lehet rögzíteni.

Fotó: Nagy Lajos

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény és a Laczkó Dezső Múzeum által kezdeményezett folyamat november végén indult el. Az elsők között a Gizella Kápolna hevederívének egy darabját szkennelték be. A folyamat minden pillanata izgalommal teli, hiszen egy ilyen volumenű faragott, festett kőről rengeteg új információ megtudható az eljárás révén, így kiderülhet például, hogy hányszor és hol használták fel az elmúlt évszázadokban és milyen festésrétegek kerültek a felületére. A Gizella Kápolna Árpád-kori művészetünk kiemelkedő emléke, ezért minden olyan információ rendkívül hasznos, ami az eddigi tudásunkat bővíti.

Fotó: Nagy Lajos

A várnegyedben talált régészeti leletekből a Biró-Giczey Házban továbbra is elérhető a kiállítás (sőt 2024-ben is látogatható lesz). A Work in Progress 2023 keretében pedig a vársétákon többek között a Gizella Kápolnába is betekinthetnek az érdeklődők. A Veszprémi Főegyházmegye különleges programja a jelenlegi formájában december 30-ig látogatható, 2024-ben pedig megújult tartalommal várja az érdeklődőket.

Fotó: Nagy Lajos

A veszprémi leletek 3D digitalizációját az Alap Inspektor Méréstechnikai és Minőségügyi Kft. végzi. Az eljárás három lépésből áll: az adatrögzítés, a pontfelhő feldolgozása és a 3D modell létrehozása. A 3D szkennerek lézersugarakat vagy más fényforrásokat használnak a tárgyak felületének rögzítéséhez. Ezeknek a sugaraknak a visszaverődéséből keletkeznek a pontok, amelyeket a szkenner térbeli koordinátákként rögzít. A pontfelhő feldolgozás során a szoftverek összekötik ezeket a pontokat, így folyamatos felületeket hoznak létre. Végül, a matematikai algoritmusok – mint például a háromszögelés – révén létrejön a háromdimenziós modell, amely hűen reprezentálja az eredeti objektumot.

Nyitókép: Nagy Lajos

forrás. likebalaton.hu