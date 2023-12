Elismert alkotók





A zamárdi művésztelepen az elmúlt 13 év alatt több mint félszáz művész dolgozott. A tárlaton bemutatkozó 60 alkotó munkái között több Munkácsy-díjas képzőművész alkotásai is megtalálhatók: Lieber Erzsébet, Lendvai Péter Gergely képeivel is találkozhat a szerdahelyi közönség. Tálos Ágota elmondta, hogy idén nyolc alkotótársával együtt részt vettek a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria Művésztelepén is.