– A balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő burkolathibákat az észlelés, bejelentés után azonnal javítjuk – tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. – Amennyiben egy forgalomra veszélyes burkolathibát nem tudunk egyből javítani, ideiglenesen táblázással jelezzük azt a közlekedők felé. A téli hónapokban alapvetően ideiglenes jelleggel, hideg aszfalttal tudunk dolgozni, mivel a meleg aszfalt keverő telepek zárva tartanak.

A hideg aszfalt úgynevezett után tömörödő anyag, amely az utakon közlekedő járművek bedolgozó hatásának köszönhetően tömörödik a burkolatba. Pécsi Norbert Sándor érdeklődésünkre azt is közölte: a meleg aszfaltos technológia jóval tartósabb, melyet azonban csak tavasztól őszig tudnak alkalmazni, mivel a meleg aszfaltot egy meghatározott hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy bedolgozható legyen. Ez a téli időszakban nehezen kivitelezhető, még melegítő konténerekkel együtt is. Arra a felvetésre, miszerint mit tehet az autós, ha kátyúba hajt és megsérül a gépkocsija, a kommunikációs osztályvezető közölte: az országos közút hálózatra vonatkozó esetleges kárbejelentéseket online felületen jelenthetik be a társasághoz az autósok.

– Fontos megjegyezni, hogy cégünk a településeket összekötő és azokon átvezető fő, illetve mellékutakat kezeli – tájékoztatott. – A településeken belüli utak többsége önkormányzati kezelésű, míg az M7-es autópálya tavaly szeptember elseje óta koncessziós társasághoz tartozik.

Somogyból 2022-ben kilenc, az idén eddig összesen 16 burkolathibával kapcsolatos kárigény érkezett a társasághoz.