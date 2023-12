Infláció 1 órája

A dráguló kakaó miatt apróbb csokimikulás kerül a csizmába

Évente nagyjából nyolcmillió csokimikulást értékesítenek hazánkban. A somogyi gyerekek örömére ét, cukorkával töltött valamint cukormentes változat is kapható, ám továbbra is a tejcsokis a sláger. Az édességkészítők és -gyártók azonban nincsenek könnyű helyzetben, mert egy év alatt két fontos alapanyag, a cukor és a kakaó ára is több mint a másfélszeresére emelkedett.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

– Diákjaink belga csokoládéból készítenek Mikulást, döntő, hogy csak jó minőségű alapanyagot használjanak – mondta Kutasné Harsányi Tünde, a kaposvári Kinizsi Pál élelmiszeripari technikum és szakképzőiskola oktatója. – A csokoládét formába öntik és kézzel addig forgatják, amíg megszilárdul. Összesen négy formázónk van, a kisebbikben egyszerre négy, egyenként 50 grammos csokimikulás fér el. Sok fajta édességet gyártanak, a hagyományos tej- és étcsokoládés változaton kívül cukormentes és üreges, cukorkával töltött változat is megtalálható a kínálatban.

Koncz Krisztián kaposvári cukrász szerint a Mikulás-édességek soha nem mennek ki a divatból, a csokoládé hozzátartozik az ünnephez.

Kertész Rezső, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége társelnöke (Kisosz) elmondta: már november közepétől intenzíven beindult a forgalom, ám a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint megfigyelhető a vásárlói szokások változása. – Legalább évtizedes folyamat van mögöttünk, amikor is a fogyasztók inkább a minőségibb, drágább termékekre váltottak, ugyanakkor ez a folyamat az elmúlt egy-két év erőteljes inflációja miatt megtorpant – közölték. – Jelentős kihívás az édességkészítők és -gyártók számára, hogy egyetlen év alatt két nagyon fontos alapanyag, a cukor és a kakaó ára több mint a másfélszeresére nőtt.

Czoffer Mária, a porrogszentpéteri vegyesbolt vezetője alapvetően olcsóbb édességet rendelt, mert erre van igény. Az üzletben a legolcsóbb csokimikulás 375 forintot kóstál, a legdrágább 954 forintba kerül. Tavaly óta nagyjából 30–40 forinttal drágult a nyalánkság, a szülők, nagyszülők főként a kisebb, kedvezőbb árú terméket keresik.

A dráguló kakaó miatt apróbb csokimikulás kerül a csizmába Fotók: Lang Róbert

Az ára számít Kerekes András, a kaposvári Bajcsy utcai Csemege bolt tulajdonosa szerint a Mikulás-termékeknél tavaly óta nagyjából tízszázalékos áremelkedés figyelhető meg, de van olyan, ami ennek a duplájával nőtt, ám abból nem rendeltek. A beszállítóktól összesen hét fajtát kértek és ahogy közeleg az ünnep, a vásárlók egyre jobban viszik a gyerekeknek szánt meglepetést. Egy közismert édességmárka volt a legdrágább – az 51 grammos portékát 549 forintért adták –, s aki kevesebbet szán ajándékozásra, az már 349, illetve 359 forintból is megúszhatja a vásárlást. Kétszáz csomag A szülőkön, nagyszülőkön kívül a somogyi vállalkozások, cégek is tetemes mennyiséget vásárolnak az ünnepi édességből, vannak helyek, ahol évtizedek óta megszervezik a hagyományos céges-családi összejöveteleket. Csornai-Kovács Diána, a Videoton PR-menedzsere elmondta: legalább 200 csomag kiosztásával számolnak, s a csokimikuláson túl müzliszeletet és mandarint is kapnak a gyermekek.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!