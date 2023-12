Motorral érkezett a piacra Berki András, még a bukósisak is rajta maradt vásárlás közben. – Tojást, hagymát, fokhagymát veszek, egy-két dolog hiányzik még – mondta el a kaposvári férfi. Hozzátette: megfogta már a halászléba való pontyot, valamint ránt ki halat és kakaspörköltet készít nokedlivel.

– Képzelje el, hogy csaknem hatvan éve jövök a piacra, Edinánál és szembe már törzsvásárló vagyok – mondta mosolyogva. Nagy volt a tolongás a húsos pultoknál és a halbolt előtt is sokan várakoztak. Jól fogyott a savanyú káposzta is. Orbán Ágnes aludttejes prószáját és almáspitéjét is hamar elkapkodták a vásárlók. Szabó Andrásnál keresett volt a dió, valamint a narancs, mandarint, utóbbit meg is lehetett kóstolni.