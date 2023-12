A legújabb meteorológiai előrejelzések alapján a havazás ezeken a területeken kitarthat a csütörtök reggeli órákig, sőt, átterjedhet az ország többi vármegyéjére is. A Magyar Közút mind a 80 mérnökségén keresztül továbbra is ütemezetten, folyamatosan fogja végezni a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, egyúttal arra kéri a közlekedőket, hogy az időjárásnak megfelelően, óvatosan és körültekintően vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.

A legújabb előrejelzések alapján szerda késő délutántól a havazás fokozatosan átterjed majd az ország többi részére is. Az északkeleti, magasabban fekvő területeken, vagyis Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is akár 10-15 centiméternyi friss hó hullhat. A havazás várhatóan a dunántúli területeken sem vesz vissza az erejéből csütörtök reggelig, így ott újabb, több centiméternyi, magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó hullhat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-e óta folyamatosan téli üzemben végzi a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Azóta összesen több mint 28 ezer tonna sót és csaknem 1,7 millió liter kálcium-klorid oldatot juttatott ki az országos közúthálózatra a havazással, ónos esővel érintett területekre. A következő napokban is 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órában végzik majd ezeket a beavatkozásokat a szakemberek. Ugyanakkor az autósok figyelmét ismét felhívják arra, hogy a megfeszített munkavégzésük mellett is, amíg a havazás el nem áll, addig időszakosan téliesebb útviszonyok lehetnek. Az országos, 31 ezer kilométeres közúthálózaton mintegy 700 munkagépet tudnak bevetni, tehát egy gépre átlagosan nagyjából 40 kilométernyi út jut, ekkora területet, a fel- és levonulásokkal, só- és üzemanyag feltöltésekkel együtt 2-4 óra alatt tesznek meg, ennyi idő alatt pedig intenzív havazás esetén újra megmaradhat a hó a burkolaton.

Tehát az autósoknak érdemes lesz szerdán és csütörtökön is fokozott óvatossággal közlekedniük, a szakemberek arra kérik őket, hogy vezessenek óvatosan, figyelmesen, lassan és kizárólag téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon.

A szakemberek most is felhívják a teherautóval, vagyis a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművekkel közlekedők figyelmét, hogy közlekedésbiztonsági okok miatt időszakosan korlátozhatják a mozgásukat, ha azt az időjárási körülmények indokolják. Fel kell készülniük arra is, hogy egyes hegyvidéki szakaszokon, ahol nehezebben tudnak közlekedni az emelkedőkön, időszakosan megállíthatják őket, hogy a baleseteket elkerüljék és a személyautó forgalmat fenntarthassák, így a közútkezelő munkagépei se vesztegeljenek a feltorlódott kocsisorokban. A környező országokban is lehetnek a nap folyamán korlátozások, a ki- vagy akár a belépő oldalon is.