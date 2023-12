Fotóalbumban a fekete-fehér kép: foltos pulóverben, sírásra görbülő szájjal, egyik szemét kezével takarva áll a kisfiú a Mikulás előtt, aki csomagot szorongat, belőle kikandikáló virgáccsal. A kaposvári Sörház utcai oviban ötvenöt éve exponált felvételt már az unokáim is látták, akik ugyanúgy várják a Mikulást, mint egykor nagyapjuk. Hogy hoz-e nekik virgácsot? Remélik, hogy nem, hiszen ők jók voltak az elmúlt évben…

Szerencsére a rendszerváltást követően a Télapóból Mikulás lett, és arról is szó eshet: Szent Miklóshoz, Myra püspökéhez kötődik e szép szokás, aki vagyonát szétosztva segített a rászorulókon. Ahogy az 1680 évvel ezelőtt, december 6-án elhunyt püspök, a katolikus és a görögkeleti egyház szentjének idejében, úgy a jómód mellett a XXI. században is létezik (mély)szegénység. Aki fogékony nemes ügyekre, az kéretlenül is teszi a dolgát. Gondolok különféle jótékonysági programokra, motoros mikulások akciójára, amelyek örömet hoznak a családokba, gyerekközösségekbe, de szülők, nagyszülők is éltetik a szokást: az éj leple alatt tisztára suvikszolt cipőkbe, csizmákba csempészik ajándékukat. Nem az óriáscsomag a lényeg, hanem a meglepetésként ható gesztus, mellyel jól indulhat a napunk.

Szerencsére Somogyban is akadnak munkahelyek, ahol az alkalmazottak gyermekeinek is jut mikuláscsomag – arra is van példa, hogy külön ünnepség keretében adja át a nagyszakállú –, s néhol az is hagyomány, hogy a kollégákat várja az asztalon egy apró csokimiki. Sokszor az ajándékozó személye sem ismert, ám ez nem baj. A meglepetés a lényeg. Talán így a Mikuláson kívül más nem mondogatja: már megint tele van a puttonyom…