A korlátozás visszavonásig érvényes. Somogy vármegyében pár napja feloldották a látogatási tilalmat a Nagyatádi Kórház Krónikus Utókezelő osztályán. A Kaposi Mór Oktató Kórházban november 28-tól viszont most is korlátozás van érvényben a kardiológiai osztályon, a mozgásszervi rehabilitációs osztályon, a klinikai onkológiai osztályon és a sugárterápiás egységben, valamint a baleseti sebészeti osztályon is, amely hétfőtől a szülészettel is kiegészült. A kórház kéri a lakosság, a hozzátartozók megértését és türelmét.