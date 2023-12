A Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta azt is, húsz helyszínen tíz-tíz gyermekeknek és felnőtteknek szóló színházi előadást szerveztek, mely során a Cibóka című bábjátékot és a Közjáték a Virágok városában című színdarabot mutatták be kiváló művészek. A közösségi találkozók keretében megtartott színművészeti előadások a térséghez való kötődés és a társadalmi befogadás erősítésének témakörét dolgozta fel két különböző célcsoport: felnőttek és gyermekek igényeire szabva. A fogadtatás mindkét korosztály esetében arra sarkallt bennünket, hogy lehetőség szerint tegyük elérhetővé azok számára is, akik nem láthatták a darabokat. Sarkadi Kiss János rendező és a szereplők egyaránt kiváló partnernek bizonyultak ebben, s felvettek két 30 perces TV-játékfilmet. Reményeink szerint az utómunkákat követően sikerül a nagyközönség elé tárni azokat.

Az elkészült, közösségépítő tevékenységeket bemutató Drávától a Balatonig című kiadványból további 125 példányt nyomtattak, hogy a vármegye teljes területére tudjunk juttatni belőlük. A népismereti napközis táborokban összesen ezer tizennyolc év alatti diák vett részt.

– Terveink szerint a folytatásban további 500 diákot érünk el – mondta Biró Norbert. – Közlekedésbiztonsági programokat a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési osztályával együttműködésben valósítottunk meg három helyszínen, a balatoni, a desedai és a zselici kerékpárúthoz kapcsolódóan. A rendezvények célja a kerékpáros közlekedés írott és íratlan szabályainak széles körű megismertetése, a korábban megszerzett tudás felfrissítése, a védőfelszerelések és a láthatóság fontosságára való figyelemfelhívás volt. Ezt a rendezvénysorozatot folytatjuk, további településekre, iskolákba visszük el az eseményt. Barcs, Csurgó és Nagyatád általános iskoláiban tartunk közlekedésbiztonsági eseményeket, ezen kívül szakköröket bonyolítottunk le hátrányos helyzetű településeken és nagyobb városokban. A szakkörök és a projekt fő céljai összhangban vannak, a közösségi kohéziót, identitástudatot szeretnénk ezzel erősíteni, valamint a kiadvány készítése során feltárt jó gyakorlatok, közösségépítő tevékenységek továbbvitele a célunk. A szakkörök keretében népi mesterségek megismertetése, továbbvitele a cél, de ahol igény mutatkozik rá, filmklubot, könyvklubot is tervezünk szintén saját teljesítésben megvalósítani.



Fotó: L. R.