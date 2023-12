Mindegyikből akadt bőséggel az első ízben szabadtéren tartott rendezvényen. – Régóta tartottunk adventi vásárt, de az utolsó tanítási napon, de olyan élménnyel tették ezt évről-évre és gazdagodtak a portékák, amiket eladásra kínálnak a gyerekek és a szülők, hogy azt gondoltuk, hogy kinyitjuk az intézmény kapuit és az udvarra hozzuk a rendezvényt, mint egy igazi adventi vásárt, mondta Kocsi Zsuzsanna igazgató-helyettes, a program ötletgazdája.

Ünnepi hangulatban.

Fotó: K.R.

Harmincegy standon kínálták portékáikat önköltségi áron osztályok és közösségek, ugyanis a Református Egyházközség tagjait, annak csoportjait, az iskola társintézményét az idős otthont is meghívták a délutáni forgatagba.

A házi sütemények kelendőek voltak.

Fotó: K.R.

A Károli Kör tagjai egy napig sütötték a finomságokat, amelyeket úgy vittek a vásárlók, mint a cukrot. – Tizennyolcan sütöttünk különböző süteményeket a mézeskrémestől, a linzereken, muffinokon át készítettünk házi finomságokat a saját jól bevált receptjeink alapján. Szívesen dolgoztunk a süteményekkel, ugyanis a mi körünk mindig vállalja a szeretetvendégségekre a gyülekezet tagjainak, mondta Biczó Katalin.

Az anyukák keze munkáját dícsérik a mutatós finomságok.

Fotó: K.R.

Az osztályok tanulói és szüleik is tüsténkedtek a konyhában, hogy legyen mit kínálni a vásáron. A 3.b. osztály asztalánál sós és édes finomságok mellett dekorációk is megtalálhatóak voltak. – Az anyukák nagyon sokat dolgoztak a kézműves dolgokon és mindenki, aki csak tudta kivette a részét a munkából, mondta

Vajdáné Karolina, akinek fia jár az osztályba.

Az idősotthonok lakói is sokat dolgoztak.

Fotó: K.R.

A Csertán Márton Református Otthon és az Ikafalvi Farkas Béla Idősotthon lakói által készített holmik is kelendőek voltak. Egy kislány megvett egy olyan sálat, amelyet az egyik otthonban lakó idős vak asszony kötött. – Mondtuk is neki, hogy egy igazi csodát visz magával most haza, úgy dédelgesse. A lakóink saját kezűleg varrták, hímezték, kötötték ezeket a portékákat, idén először vagyunk itt az iskolában, mondta Tóth Krisztina, terápiás munkatárs.

