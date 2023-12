A honatya arról beszél köszöntőjében, nem tudja, 2100-ban, amikor gyermeke még jó eséllyel élhet, lesz-e adventi forgatag a kaposi korzón. A keresztényüldözés kapcsán fedi fel kételyeit, és az egyre nagyobb méreteket öltő istentagadás miatt aggódik. A katolikus főpap arról szól megnyitójában, ő nem a jövővel foglalkozik, hanem a jelennel; arra érdemes koncentrálni, hogy próbáljuk meg a jelent értelmes módon élni. Úgy, hogy ajándékai lehessünk egymásnak.

Advent elfogyó napjaiban újra és újra előjön bennem: Isten megtestesülése és örömhíre – hiszen karácsonykor szegényes betlehemi istállóban közénk érkezik az Úr – eljut-e tudatunkig? Értjük-e a 2000 évvel ezelőtti történetet, s vele együtt az ünnep misztériumát? Akarunk-e hordozói lenni Isten szavának? – ahogy a református lelkész szembesített bennünket szelíden, miközben a találkozás örömére fókuszált és a változásra, melyet Isten fia hozott a világba, aki velünk, bennünk él. Nehéz változtatni a világ menetén, de ha van bennünk elszántság, és éppen ebben a kegyelmi időszakban, akkor érzékelhető lesz a változás – érkezik a reményteli summázat.

A gyermekvédelmi és szociális ellátórendszer dolgozóinak szervezett léleknyitogató második tanúságtevője evangélikus lelkész a Balaton partjáról. A Bethesda-tavi jelenetet idézi a Bibliából, amikor a tó partján fekvő, 38 éve járásképtelen férfi arról beszél, „nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem.” Nincs emberem! – hányszor, de hányszor ég fülünkbe a szó, hiszen, akár körülöttünk is, oly sokan vannak egyedül. Az esperesasszony – kimondva-kimondatlanul –, a tevékeny szeretetről szól. Tüzes igehirdetésében, közönségét tegezve, számos „életes” történetet oszt meg, amelyek mindegyike arra példa, miként lehetünk nyitott lélekkel, rászánt időnkkel, együttérzésünkkel, tapasztalataink átadásával, segítőkészségünkkel mások emberei.

A katolikus plébános lépcsőfokokról beszél; arról, hogy miként teljesítheti be küldetését az ember, ki parányi pont a világmindenségben. Az ember az egyetlen létező, aki tud imádkozni, s az ima a legősibb módja az Istennel való párbeszédnek. Jóllehet: senki sem menekülhet meg a passiótól, a szenvedéstől, ám így halála után a Paradicsom várhat rá. A szemléletes szembesítés talán sokkoló, de törékeny földi létünk axiómáira irányítja a figyelmet, miközben az is tisztázódik: más a bűn, s más a sebzettség…

A plébános karakánul megjegyzi: a döntés a kezünkben van. Mit preferálunk, milyen értékek mellé szegődünk. Elfogadjuk-e a szabad akaratunkat meghagyó Istent életünk Urának, aki emberré lett azon a gyönyörű szép titokzatos éjen?

Míg a püspöki székházból hazafelé gyaloglom, zsonganak bennem az egyházi emberektől ajándékba kapott bölcsességek. Nem akar elhalkulni bennem Cohen dala sem, melyet gyermekotthonban élő cigánylány énekelt: „Nincs földem és nincs vagyonom, / a szükségest mégis megkapom, / Te mindent értesz, gondot viselsz rám. / Köszönöm, hogy sosem hazudsz, / nem ítélsz, bár bűnömről tudsz, / hadd zengjen másként most e Halleluja! / Halleluja! Halleluja!